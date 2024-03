Jos Verstappen zorgde op zondag voor de volgende ontplofte bom in het hele soapverhaal rondom Christian Horner. De vader van Max Verstappen gaf in duidelijke taal aan dat de Britse teambaas moet vertrekken om de rust terug te laten keren. Ondanks het vuur tussen het tweetal, zou Verstappen senior nog wel welkom zijn in de pitbox.

Op de vrijdag in Bahrein begon het gerommel rondom Horner opnieuw na een anoniem rondgestuurde email richting journalisten, teambazen en prominenten binnen de Formule 1 met vermeend bewijsmateriaal tegen Horner. De Brit reageerde zelf direct vrij luchtig op het hele gebeuren en verwees richting het uitgevoerde onafhankelijk onderzoek dat inmiddels afgerond was en waar Horner onschuldig uit bleek te zijn. Toch hingen er ook rond de uitkomst van dat onderzoek de nodige vraagtekens. Toto Wolff en Zak Brown waren bijvoorbeeld ontevreden over de transparantie van de communicatie.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw hoofdstuk

Duidelijk was dat Horner na zijn "vrijspraak" door Red Bull in ieder geval nog niet van alle ellende af was. Ook Verstappen senior gaf aan de mail gekregen te hebben en inmiddels is hij wat dieper ingegaan op de hele zaak. "Er heerst spanning zolang hij hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt", gaf hij in duidelijke taal aan in Daily Mail, terwijl hij ook in de Nederlandse pers soortgelijke uitspraken liet horen. Later bleek dan weer dat de opmerkingen niet geheel uit de lucht gevallen zouden zijn. De BBC rapporteerde dat Verstappen senior en Horner in Bahrein een ruzie hebben gehad.

Jos nog wel welkom

En daarmee is er weer een extra hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal dat nu toch wel behoorlijk zorgwekkend begint te worden voor het team van Red Bull. Ondanks alle toch wel opvallende uitspraken van Jos, is de vader van Max Verstappen in ieder geval nog wél gewoon welkom in de garagebox van het team, zo rapporteert journalist Thomas Maher van PlanetF1. Het komende weekend strijkt het Formule 1-circus alweer neer in Djedda, waar de Nederlander gewoon welkom is. Voor de races daarna geldt hetzelfde.

Disharmony in the ranks at Red Bull tonight, with Jos Verstappen pointing the finger at Christian Horner with some pretty incendiary comments.

Jos remains on RBR’s welcome guest list for Saudi Arabia and beyond, despite the lack of support for Horner. #F1 #BahrainGP — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) March 3, 2024

Gerelateerd