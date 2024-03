Max Verstappen schreef zaterdag kinderlijk eenvoudig de Grand Prix van Bahrein op zijn naam, al werd de klinkende zege eigenlijk het hele weekend overschaduwt door de Christian Horner-soap. Jos Verstappen lijkt er helemaal klaar mee te zijn en spreekt zich uit over de hele zaak.

Na onderzoek liet men vanuit de Red Bull Group weten dat Horner niet schuldig bevonden is aan de aantijgingen en hij gewoon als teambaas van het succesvolle Formule 1-team actief blijft, al bleef de communicatie wel beperkt tot een kort statement zonder enige openheid van zaken omtrent het onderzoek te geven, iets waar Toto Wolff zich op donderdag over uitsprak. Daarmee leek voorlopig de kous wel af te zijn en kon de focus richting het Formule 1-seizoen van 2024, dat op donderdag afgetrapt werd met de eerste twee vrije trainingen van het seizoen.

Verstappen trapt op de rem

Op vrijdag begon het gerommel opnieuw na een anoniem rondgestuurde email richting journalisten, teambazen en prominenten binnen de Formule 1 met vermeend bewijsmateriaal tegen Horner. De Brit reageerde zelf direct vrij luchtig op het hele gebeuren en verwees richting het uitgevoerde onafhankelijk onderzoek dat inmiddels afgerond was en waar Horner onschuldig uit bleek te zijn. Toch hingen er ook rond de uitkomst van dat onderzoek de nodige vraagtekens. Toto Wolff en Zak Brown waren bijvoorbeeld ontevreden over de transparantie van de communicatie.

Ondertussen ging het Formule 1-weekend na een gesprek tussen Horner, Stefano Domenicali en Mohammed Ben Sulayem gewoon door en boekte Verstappen op gemakkelijke wijze zijn eerste overwinning van dit seizoen. De euforie heeft echter weer snel plaatsgemaakt voor stress en frustratie. Verstappen senior lijkt namelijk helemaal klaar met de hele Horner-soap: "Deze situatie is niet goed voor het team en drijft mensen uit elkaar. Op deze manier kan het niet doorgaan en blijft er spanning in de lucht hangen", zo trapt hij in gesprek met De Telegraaf op de rem.

Jos ontkent vete tegen Horner

Het zijn ferme woorden van de vader van Max Verstappen, die zelf ook de afgelopen weken meermaals in verband gebracht wordt met het vermeend tegenwerken van Horner. Jos zou op slechte voet staan met de onder vuur liggende teambaas, maar ontkent zelf iets met de zaak te maken te hebben: "Waarom zou ik dat doen? Max heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull, presteert geweldig en is hier op zijn plek. Ik heb daar helemaal geen belang bij", zo verwijst hij dat gerucht naar het rijk der fabelen. Volgens Horner zelf is het allemaal in orde en is hij er volgende week in Saoedi-Arabië gewoon weer bij.

Schepje bovenop

In gesprek met Daily Mail zegt Verstappen min of meer hetzelfde als tegenover de Nederlandse pers, al noemt hij daar zelfs de positie van Horner specifiek: "Er heerst spanning zolang hij hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt", zo klinkt het daar nóg kritischer vanuit Verstappen senior.

