Red Bull Racing sleepte uiterst eenvoudig een één-tweetje over de streep tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen kwam met grote voorsprong als winnaar over de finish, gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez. Christian Horner stelt dat zijn coureurs een voordeel hadden met de banden, iets dat de concurrentie ook had kunnen doen, maar niet deed.

Verstappen begon de race vanaf pole position, moest heel even opletten bij de start en kon vervolgens met twee vingers in de neus richting de finishvlag rijden. Pérez moest op zijn beurt iets meer werk verzetten in de beginfase, maar ook de Mexicaan kende een betrekkelijk eenvoudige race. Red Bull leek mijlenver voor te staan op de concurrentie. Horner wil echt nog niet de polonaise lopen, zo benadrukt hij na afloop tegenover Sky Sports. "Het is een geweldige start, maar dit is pas één circuit, met een bepaald type asfalt en hele lage temperaturen. Over een week zijn we op een stratencircuit met veel hogere temperaturen. We moeten drie, vier, of vijf races zien voordat een patroon duidelijk zal worden.", aldus de teambaas.

Geen conclusies trekken op basis van één race

Horner denkt dat het veld dichter bij elkaar zit dan we vandaag gezien hebben. "In de testdagen kon je al zien dat het veld veel dichter bij elkaar is gekomen, dus je kunt nog niet al te veel conclusies trekken uit deze ene race", zo zegt hij. Daarnaast denkt Horner dat veel andere teams dit weekend een kans hebben laten liggen met betrekking tot de strategie met de banden. Waar Red Bull Racing er in de tweede vrije training in Bahrein voor koos om op harde banden te rijden, deed de concurrentie dit niet. Hierdoor kon Red Bull een extra set nieuwe softs meenemen richting de race.

Horner verrast door bandenkeuzes concurrentie

Volgens Horner was het verrassend dat Red Bull de enige was die deze keuze maakte met betrekking tot de banden. "We namen een extra zachte band meer voor de laatste stint. Het verraste ons dat anderen dat niet gedaan hebben", zo vertelt hij, die echter benadrukt dat zijn coureurs het gewoon heel goed hebben gedaan vandaag. "Het was een geweldige prestatie van Max, en ook een uitstekende prestatie van Checo (Pérez, red.). Het is dus een geweldige start van het seizoen."

