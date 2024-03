Max Verstappen heeft met twee vingers in zijn neus de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen van 2024 gewonnen. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing was oppermachtig en finishte met gepaste afstand als eerste. Sergio Pérez, zijn teamgenoot, kwam als tweede over de streep, gevolgd door Carlos Sainz van Ferrari.

Onder kunstlicht ging de F1 Grand Prix van Bahrein op het Bahrain International Circuit van start. Verstappen mocht vanaf pole position beginnen, met naast hem de Ferrari van Leclerc. Verstappen kwam echter een stuk beter weg en wist al vrij snel los te komen van de Monegask. Niet iedereen kwam ongeschonden door de eerste paar bochten, want Stroll kwam overdwars te staan en Hülkenberg moest een nieuwe voorvleugel halen. Leclerc kon Verstappen niet volgen en zag zelfs hoe Russell hem voorbij ging. De Mercedes had echter wel een beter tempo dan de Ferrari, maar ook Russell kon geen bedreiging vormen voor Verstappen. Het gat werd steeds groter en de Red Bull raakte steeds verder uit het zicht. Een indrukwekkend begin van de race van de wereldkampioen.

Leclerc zakt terug na problemen met remmen

Leclerc gaf aan dat er wat problemen waren met z'n auto en zag dan ook hoe Pérez hem voorbij ging en hoe teamgenoot Sainz begon aan te dringen. Op hetzelfde moment dat de Spanjaard aan zijn collega voorbij ging, kreeg Sargeant problemen met zijn Williams. Er was een probleem het stuurwiel, waardoor hij stil leek te vallen. De Amerikaan kreeg zijn auto echter weer aan de praat en vervolgde zijn weg na een kortstondige gele vlag. Kort daarna vonden ook de eerste pitstops plaats, onder meer van Russell, Leclerc en Pérez - en met hen uiteindelijk nog vele anderen. Iedereen stapte over op de harde band. Enkel Verstappen, Alonso en Albon bleven nog iets langer buiten op de softband.

Red Bull Racing domineert met Verstappen op kop

Waar Verstappen een ware masterclass weggaf, daar ontstonden er wat problemen bij de concurrentie. De auto's van Williams en Mercedes hadden problemen met de temperatuur, terwijl Leclerc worstelde met remproblemen. Pérez profiteerde daar optimaal van en reed zichzelf richting de tweede plaats. Red Bull koos voor beide coureurs voor een tweestopper en dat leek goed uit te pakken. Voor zowel Verstappen als Pérez was er geen vuiltje aan de lucht.

Red Bull Racing was ouderwets dominant in Bahrein

Verstappen pakt ook snelste raceronde

Verderop in de wedstrijd deed Verstappen - oppermachtig dat hij was - ook nog maar eens een poging om de snelste raceronde achter zijn naam te krijgen. Hij slaagde hier glansrijk in. Op gepaste afstand achter hem reed Pérez, die bezig was om Sainz van zich af te houden. Leclerc probeerde op zijn beurt weer de aansluiting te vinden bij Russell, om zo jacht te kunnen maken op plek vier. Door een fout van de Mercedes, slaagde Leclerc hierin en kon hij weer een sprongetje voorwaarts maken.

Verstappen wint na oppermachtig optreden, Pérez tweede

In de absolute slotfase van de wedstrijd wist Verstappen zich ruim twintig seconden los te maken van nummer twee - en tevens teamgenoot - Pérez. Ferrari kwam met Sainz en Leclerc uiteindelijk als respectievelijk derde en vierde over de streep. Russell trok de vijfde plaats over de streep, gevolgd door Norris, Hamilton, Piastri, Alonso en Stroll, die gezamenlijk de top 10 compleet maakten. De eerste race van het seizoen kende geen uitvallers en ook geen rode vlaggen.

