Christian Horner heeft een uiterst dubbel weekend achter de rug in Bahrein. Enerzijds zag hij Max Verstappen en Sergio Pérez namens Red Bull Racing een één-twee over de streep trekken tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein, maar anderzijds zag hij de druk op zijn schouders verder toenemen door de anonieme e-mail met potentieel bewijs over zijn grensoverschrijdende gedrag. Staat hij volgende week in Saoedi-Arabië nog steeds aan het roer als teambaas?

Het jaar is voor Horner niet helemaal begonnen zoals hij had gehoopt. Nog voordat het Formule 1-seizoen van start ging, werd de Brit beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Er werd een onderzoek ingesteld door het hoofdkantoor van Red Bull in Oostenrijk, maar er werden onvoldoende bewijzen gevonden om Horner aan te pakken dan wel op straat te zetten. Heel even leek de storm dan ook te gaan liggen, maar niets bleek minder waar vlak voor aanvang van het raceweekend in Bahrein. Een anonieme e-mail - met potentiële bewijzen van het grensoverschrijdende gedrag van Horner - werd rondgestuurd in de paddock. Het leidde tot nieuwe commotie én gesprekken tussen Horner en FIA-president Mohamed Ben Sulayem en F1-CEO Stefano Domenicali.

Horner spreekt van "geweldige steun" binnen Red Bull

Anderzijds was er in Bahrein ook goed nieuws voor Horner, want zijn team Red Bull Racing sleepte het maximale resultaat over de streep tijdens de race. Na afloop stond hij de pers te woord en ging hij in op de perikelen rond zijn persoon en de eventuele invloed hiervan op het team. Op de vraag van Sky Sports F1 of Red Bull ook buiten de baan een verenigd team is, antwoordt Horner: "Ja absoluut. We zijn een heel sterk team. We hebben geweldige steun, geweldige partners en ook geweldige aandeelhouders achter ons. Je bereikt dit soort resultaten [als in Bahrein] niet als je niet verenigd bent."

Horner verwacht in Saoedi-Arabië 'gewoon' teambaas te zijn

De vraag is echter nog steeds of Horner aan het roer blijft bij Red Bull Racing. Het onderzoek mag dan afgerond zijn, maar de anonieme e-mail gooide opnieuw roet in het eten voor de 50-jarige Brit. Of de bewijzen in de e-mail echt zijn, is nog niet bekend - en dat maakt de situatie ook zo onzeker. Horner zelf verwacht dat hij volgende week in Saoedi-Arabië 'gewoon' aan het roer staat. Op de vraag of hij volgende week nog teambaas en CEO is in Saoedi-Arabië, zegt hij: "Ja absoluut. Anders zou ik hier nu niet zijn."

