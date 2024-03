Christian Horner zat een groot deel van de derde vrije training in Bahrein niet aan de pitmuur van Red Bull Racing. De teambaas moest verstek laten gaan omdat hij op het kantoor van FIA-president Mohamed Ben Sulayem moest verschijnen om te praten over alle verhalen en geruchten omtrent het onderzoek. Later vandaag praat Horner ook nog met F1-CEO Stefano Domenicali, zo meldt Ted Kravitz.

Wie dacht dat de soap rondom Horner was gaan liggen nadat het onderzoek jegens de teambaas was afgerond, heeft het gruwelijk mis. Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar een onderzoek - ingesteld door het hoofdkantoor van Red Bull - heeft uitgewezen dat er geen grenzen zijn overschreden en dat Horner 'gewoon' kan aanblijven als teambaas. Maar daarmee is de kous nog lang niet af. Verschillende teambazen vragen om opheldering en willen meer transparantie vanuit Red Bull over het onderzoek. Daarnaast is er gisteren een anonieme mail verstuurd naar alle prominente namen in de paddock, met daarin naar verluidt de bewijzen dat Horner wel degelijk zijn boekje te buiten is gegaan. Ook Jos Verstappen ontving deze e-mail, zo liet hij weten. Of dit bewijs überhaupt echt is, moet nog blijken, maar het heeft er wel voor gezorgd dat Horner op het matje moest komen bij FIA-president Ben Sulayem.

Horner niet aan pitmuur tijdens derde training

Terwijl de derde vrije training in Bahrein vanmiddag van start ging, was Horner in geen velden of wegen te bekennen. De teambaas zat niet aan zijn vertrouwde pitmuur en was ook niet in de pitbox te vinden. Reporter Kravitz wist te melden dat Horner de derde vrije training grotendeels aan zich voorbij moest laten gaan omdat hij in gesprek moest met Ben Sulayem. De hoge baas van de FIA wil de soap rondom Horner zo snel mogelijk in de kiem sporen, omdat hij naar verluidt bang is dat deze situatie het hele raceweekend overschaduwd en het imago van de sport aantast.

F1-baas Domenicali wil ook gesprek met Horner

De uitkomst van het gesprek tussen Ben Sulayem en Horner is (nog) niet bekend, maar vlak voor het einde van de vrije training verscheen de Red Bull-teambaas wel weer aan de pitmuur. Volgens Kravitz is het daarmee nog niet gedaan voor Horner, want hij zou zich later vandaag nog moeten melden bij Formule 1-baas Domenicali. De verhalen rondom Horner en de gelekte 'bewijzen', met daarin voornamelijk Whatsapp-berichten, staan momenteel bovenaan het prioriteitenlijstje van Ben Sulayem en Domenicali. De twee topmannen gaan samen kijken hoe ze deze situatie zo snel mogelijk tot een einde kunnen brengen. Of de toekomst van Horner binnen de paddock hiermee alsnog in gevaar komt, is nog onduidelijk.

🚨 | Christian Horner is currently not on the Red Bull Pit Wall, instead he is currently in a meeting with FIA President Mohamed Ben Sulayem, as per @tedkravitz.#F1 #BahrainGP — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) March 1, 2024

