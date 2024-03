De situatie omtrent de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner binnen Red Bull Racing lijkt nog niet afgelopen te zijn. De FIA en F1 gaan vrijdag bij elkaar komen om de huidige situatie en de nieuwe informatie te bespreken.

Dit weet Motorsport.com te melden. Afgelopen maand kwam ineens naar buiten dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek had ingesteld naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Horner. Na een onderzoek van acht weken concludeerde Red Bull deze week dat er geen reden was om niet door te gaan met Horner als teambaas. Horner was ook gewoon aanwezig tijdens de testdagen in Bahrein en bij de lancering van de RB20. Ook dit weekend is de Brit tijdens het eerste raceweekend gewoon aanwezig nadat het onderzoek begin deze week dus werd afgerond door Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen reageert op rondgestuurde email over Horner: "Ik heb de mail ook gehad"

Gesprekken gelekt

Het statement van Red Bull was echter niet echt transparant, iets wat ook Toto Wolff en Zak Brown deze week al lieten merken. Donderdag kwam ineens het gerucht naar buiten dat er een email was rondgestuurd door een anoniem e-mailadres met daarin een Google Drive-bestand. Hierin stonden onder meer vermeende foto's van WhatsApp-gesprekken van Horner met iemand, foto's die inmiddels op het hele internet te vinden zijn en in eerste instantie gestuurd werden naar teambazen en belangrijke personen in F1. Of de foto's echt zijn en wie ze heeft gestuurd is niet duidelijk, maar onder meer Jos Verstappen heeft al bevestigd dat ook hij ze per mail gekregen heeft.

OOK INTERESSANT: Journaliste meldt: anoniem mailadres lekt vermeend bewijs tegen Horner aan paddock

Gesprek FIA en F1

De FIA en F1, die de mail met de foto's ook hebben gehad, gaan dit weekend in Bahrein praten over de situatie. Bij de meeting zullen FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1 CEO Stefano Domenicali aanwezig zijn. Of dit is naar aanleiding van de mail is niet helemaal duidelijk, omdat dit ook kan gaan om een gesprek dat al gepland stond dit weekend. De FIA en F1 komen namelijk vaak tijdens een raceweekend bij elkaar om gesprekken te voeren over verschillende onderwerpen. Het onderzoek liep daarnaast al een tijdje en het resultaat van het onderzoek, dat woensdag bekend werd, is voor de FIA en F1 op papier ook al reden genoeg om bij elkaar te komen. Hoe dan ook hebben de geruchten over de gestuurde mail gezorgd voor nog wat extra gespreksstof voor de FIA en F1 dit weekend in Bahrein.

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd