De soap rondom Christian Horner heeft na een bijzondere email aan verschillende journalisten, teambazen en andere betrokken bij de Formule 1 een nieuwe wending gekregen. De Britse teambaas van Red Bull Racing reageert nu op de hele zaak middels een statement.

Woensdag leek Horner samen met Red Bull Racing eindelijk rustig adem te kunnen halen. Sinds enkele weken zongen er geruchten rondom de teambaas rond over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de teambaas jegens een vrouwelijk teamlid van de Oostenrijkse renstal. Horner ontkende direct stellig alle beschuldigingen en hielp zonder tegenstribbelen mee tijdens een extern onderzoek naar het vermeende gedrag van de Britse teambaas. Na enkele weken wachten, was op woensdag daar het eindresultaat.

Opnieuw opschudding

De Red Bull-voorman werd vrijgesproken van alle aantijgingen en mocht aanblijven als teambaas. Daarmee leek de kous af te zijn, maar op donderdag werd de paddock opnieuw opgeschud door een anoniem verstuurde email aan prominenten binnen de Formule 1. Het ging daarbij onder meer om journalisten, teambazen en bestuurders van de Formule 1. In de email stonden foto's met daarin vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de dame in kwestie. Daarbij is het wel zeer onduidelijk of deze foto's valide zijn, iets dat nog wordt onderzocht.

Horner reageert

Inmiddels heeft Horner de moeite genomen om middels een statement te reageren op de bijzondere gang van zaken van donderdag: "Ik geef geen commentaar op anonieme speculatie. Ik herhaal: ik heb altijd alle beschuldigingen ontkend. Ik respecteer de integriteit van het onafhankelijke onderzoek en heb aan alle stappen volledig meegewerkt. Het was een grondig en eerlijk onderzoek, afgehandeld door een onafhankelijk, gespecialiseerde advocaat. Het is afgerond en de ingediende klacht is afgewezen. Ik focus mij volledig op de start van het nieuwe seizoen."

