Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft voor het eerst gereageerd op de afronding van het onafhankelijke onderzoek naar hem dat de afgelopen weken is uitgevoerd door Red Bull. Volgens de Brit voelt hij vooral opluchting en hoopt hij dat de focus nu op de sportieve prestaties kan.

Horner was de afgelopen weken onderwerp van gesprek in de Formule 1 door de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull kondigde, vlak na het nieuws omtrent de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari voor het seizoen 2025, aan dat het een onafhankelijk onderzoek in ging stellen naar aanleiding van de beschuldigingen. Dit onderzoek werd deze week afgerond, met als conclusie dat er geen reden was om afscheid te nemen van Horner als teambaas van Red Bull Racing. De Brit, die ook bij de lancering van de RB20 en de testdagen aanwezig was, is dit weekend dan ook gewoon in Bahrein voor het eerste raceweekend van 2024.

Horner reageert op proces

In gesprek met Sky Sports reageert Horner kort op alles wat er voor het weekend in Bahrein is gebeurd. De Brit is opgelucht dat alles nu achter de rug is en dat hij zich weer op andere dingen kan focussen. "Kijk, ik ben gewoon blij dat het proces voorbij is. Ik kan er uiteraard geen commentaar op geven, maar we zijn hier nu om ons te concentreren op de Grand Prix en het seizoen dat voor ons ligt en om te proberen onze beide titels te verdedigen."

Einde van het proces?

De uitspraak van Red Bull kan nog aangevochten worden, maar voor nu is het niet duidelijk of dit ook gaat gebeuren. Het zou het proces nog wat kunnen verlengen, maar Horner hoopt vooral dat de situatie nu afgesloten is en de focus nu weer op het sportieve gedeelte kan. "Ik kan je verder geen commentaar geven, maar het proces is uitgevoerd en afgerond." Red Bull Racing komt donderdag, vrijdag en zaterdag in actie tijdens het eerste raceweekend van 2024.

