De hele soap rondom Christian Horner is officieel ten einde gekomen. Red Bull heeft naar aanleiding van de externe onderzoeksresultaten rondom de Britse teambaas besloten dat er geen redenen zijn om in te grijpen. Dat betekent dat Horner gewoon als teambaas voor de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez aanblijft.

De afgelopen weken bij Red Bull Racing stonden volop in het teken van Horner en het onderzoek naar zijn persoon. Horner werd drie weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is vervolgens een extern onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Al snel bleek het in ieder geval om een vrouwelijke collega te gaan, al bleven de verhalen wisselen. Horner ontkende vanaf het begin stellig ook maar iets te maken te hebben met dergelijke praktijken in de media, waarna hij door de onderzoekers aan de tand werd gevoeld.

Red Bull heeft besloten

Na lang en grondig onderzoek, blijkt Horner zich niet schuldig gemaakt te hebben aan de beschuldigingen rondom zijn persoon en kan hij dus gewoon verder als teambaas. Het moederbedrijf Red Bull GmbH meldt het volgende in een statement: "Het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen tegen de heer Horner is afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen. De klager heeft een recht van beroep. Red Bull heeft er vertrouwen in dat het onderzoek eerlijk, rigoureus en onpartijdig is geweest. Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk en bevat de privégegevens van de partijen en derden die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Uit respect voor alle betrokkenen zullen wij daarom niet verder commentaar geven."

Succesvolle loopbaan

Door de beslissing van het team, blijft de langstzittende teambaas in de Formule 1 gewoon actief. Horner hielp Red Bull vanaf de oprichting in 2005 van een beginnend feestteam in de koningsklasse te klimmen naar één van de meest succesvolle renstallen aller tijden. Onder leiding van Horner won men tot nu toe zeven wereldtitels bij de coureurs [vier keer Sebastian Vettel en drie keer Max Verstappen] én pakte men zes constructeurstitels. Het komende seizoen gaat men - met Horner aan het roer - op jacht naar nieuw succes als zijnde de grote titelfavoriet.

