Door het hele gedoe rondom Christian Horner lijkt het momenteel aardig te rommelen binnen Red Bull Racing. Jacques Villeneuve denkt dat de Oostenrijkse formatie later in dit seizoen nog last gaat hebben van het hele gedoe rondom de teambaas, ondanks de uiteindelijke uitkomst.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

Maanden werk verloren?

Voorlopig is het wachten op een onderzoeksresultaat, dat volgens Sky Sports op dinsdag of woensdag van deze week verwacht wordt. Ondertussen behandelt Villeneuve in een exclusief gesprek met GPFans de gang van zaken. Hij denkt dat de hele soap Red Bull behoorlijk gehinderd heeft in het ontwikkelingsproces voor komend seizoen: "De val van de één betekent vaak de opkomst van de ander. We hebben het momenteel nog niet over een val, maar dit is wel een kritiek moment die een hoop focus weghaalt richting de eerste race van het seizoen. Je hebt één of twee maanden aan werk verloren door dit. Het is lastig om dat in te halen."

Schade voor het team

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Je moet bouwen op hoe de auto in december was. Er is veel cruciale tijd verloren op het moment dat de focus volledig op de auto zou moeten liggen en op niks anders. Als het in november of september was gebeurd, had het geen effect gehad. Niemand zou er zoveel over gepraat hebben omdat we in het midden van het seizoen zaten. De timing is ongelofelijk. Als je een film of boek zou schrijven, was de timing perfect. Dit kan schadelijk zijn voor het team. Er is chaos daar en dat kan voor schade gaan zorgen."

