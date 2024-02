Sky Sports: 'Onderzoek naar Horner afgerond, resultaat verwacht op dinsdag of woensdag'

Het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner is volgens het doorgaans goed ingevoerde Sky Sports afgerond. Het Britse medium weet te melden dat Red Bull op dinsdag of woensdag deze week met uitsluitsel komt over de toekomst van de Brit.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

Onderzoek voltooid

Inmiddels lijkt de hele soap rondom de Red Bull-baas op zijn einde te gaan lopen. Het Britse Sky Sports weet op maandagavond namelijk te melden dat het externe onderzoek rondom de langstzittende teambaas in de Formule 1 voltooid is. Het bestuur van Red Bull GmbH, de overkoepelende organisatie, heeft nu de handen op het verslag dat dik over de honderd pagina's aan informatie bevat. Zij gaan zich aan de hand van de onderzoeksresultaten nu beraden over de toekomst van Horner.

Dinsdag of woensdag uitsluitsel

Het ligt volgens het medium in de lijn der verwachting dat het bestuur van Red Bull GmbH op dinsdag of woensdag de genomen beslissing communiceert met Red Bull Racing, wanneer Horner in Bahrein terugkeert voor de seizoensopener in Bahrein. Op donderdag worden daar de eerste vrije trainingen gereden van het nieuwe seizoen. Mochten de resultaten slecht uitvallen voor Horner, kan het dus zijn dat hij vlak voor de start van het nieuwe seizoen op straat wordt gezet en dat Red Bull halsoverkop op zoek moet naar een nieuwe teambaas.

