Na het afwikkelen van het onderzoek rondom Christian Horner op woensdag leek de kous af voor Red Bull Racing en de Brit. Toch werd er op donderdag weer olie op het vuur gegooid door een anonieme afzender die vermeend bewijs omtrent het grensoverschrijdende gedrag van Horner door de paddock slingerde. Inmiddels zijn ook de FIA én Jos Verstappen op de hoogte.

Na onderzoek liet men vanuit de Red Bull Group weten dat Horner niet schuldig bevonden is aan de aantijgingen en hij gewoon als teambaas van het succesvolle Formule 1-team actief blijft, al bleef de communicatie wel beperkt tot een kort statement zonder enige openheid van zaken omtrent het onderzoek te geven, iets waar Toto Wolff zich op donderdag over uitsprak. Daarmee leek voorlopig de kous wel af te zijn en kon de focus richting het Formule 1-seizoen van 2024, dat op donderdag afgetrapt is met de eerste twee vrije trainingen van het seizoen.

Horner reageerde

Toch was daar op donderdag ook ineens het inmiddels beruchte mailtje van een anonieme afzender, die vermeend bewijs lekte aan journalisten, teambazen en hoge heren bij de FIA en Formule 1, zoals Mohammed Ben Sulayem en Stefano Domenicali. Het zorgde voor een hoop verbazing en rumoer in de paddock. Horner zelf reageerde even later middels een statement op de rondgestuurde mail: "Ik geef geen commentaar op anonieme speculatie. Ik herhaal: ik heb altijd alle beschuldigingen ontkend. Ik respecteer de integriteit van het onafhankelijke onderzoek en heb aan alle stappen volledig meegewerkt", zei hij onder meer.

Jos Verstappen en FIA

Inmiddels wordt de hele zaak door het Formule 1-management en de FIA besproken, zo geeft de BBC aan. Zij hebben kennis genomen van de zaken en gaan nu verder onderzoeken wat te doen met de hele ophef. Ondertussen weten we ook wat Jos Verstappen, waarvan we enkele weken geleden nog hoorden dat zijn relatie met Horner 'ernstig bekoeld' is, te zeggen had over de rondgestuurde mail. The Times was er namelijk bij toen Verstappen senior vlak na het droppen van die bom de Red Bull-garage verliet. De Nederlander hield het echter bij een korte verklaring richting de pers: "Ja, ik heb de email ook gekregen."

