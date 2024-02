'Relatie tussen Jos Verstappen en Christian Horner ernstig beschadigd'

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport-Total is de relatie tussen Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner bekoeld tot een nulpunt en is het daarom ook niet gek dat uitgerekend in De Telegraaf bekend werd dat er een onderzoek tegen de Brit loopt.

Het gezicht van het Oostenrijkse team, Horner, staat deze week onder een vergrootglas. De teambaas wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daardoor staat de toekomst van Horner bij het team op de tocht. Uitgerekend in het jaar dat Red Bull Racing het twintigjarige bestaan gaat vieren, kan de man die het team naar veel succes heeft geleid, mogelijk het veld ruimen.

Loyaliteit

Het Duitse medium wijst naar verschillende kampen binnen Red Bull Racing, waar vorig seizoen al een aantal keren iets van naar buiten sijpelde. Zo moest Helmut Marko zich verantwoorden voor een onhandige uitspraak over Sergio Pérez. Als antwoord daarop vertelde Max Verstappen dat hij loyaal was aan de adviseur en stelde dat Marko cruciaal was voor een langer verblijf bij het team.

Bom is gebarsten

Het nieuws dat Horner beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag werd door De Telegraaf naar buiten gebracht en dat is volgens het medium geen toeval. "Achter de schermen in de Formule 1 gaan er geruchten rond dat de persoonlijke relatie tussen Horner en Jos Verstappen zwaar beschadigd is. En Verstappen jr. wordt beschouwd als een loyaal persoon wiens loyaliteit voornamelijk bij twee mannen ligt: ​​zijn vader en Helmut Marko." Het is niet bekend waar de onvrede tussen vader Jos en Horner vandaan komt.

In dit stadium zijn de aantijgingen richting de teambaas slechts beschuldigingen, maar er bestaat grote bezorgdheid achter de schermen over het imago van het Oostenrijkse team, als het niet gepaste maatregelen neemt bij bewezen wangedrag van Horner.