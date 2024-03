Carlos Sainz Jr. heeft de derde en tevens laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Bahrein afgesloten als snelste. De Spanjaard zette namens Ferrari een 1:30.824 op de klokken en was daarmee sneller dan concurrenten Fernando Alonso en Max Verstappen. Sergio Pérez bleef steken op plek acht.

Onder de stralende zon ging de derde vrije training van start. De teams hadden echter geen haast om hun coureurs naar buiten te sturen. De eerste minuten bleef de baan leeg. Uiteindelijk was het Hamilton die als eerste de baan opging. Vervolgens druppelden er steeds meer andere coureurs naar buiten. Het merendeel dit deed op de softband, maar Red Bull koos er voor haar coureurs op de harde variant naar buiten te sturen. Verstappen en Pérez deden in de eerste helft van de training dan ook niet mee om de snelle tijden. Snelle tijden werden er wel neergezet door Aston Martin, Mercedes en Ferrari. De 1:31.582 van Alonso was op dat moment de benchmark.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull laat op softs, Verstappen snelste tijd

Met nog ruim een kwartier op de klok, besloot Red Bull ook de rode sloffen maar eens aan te trekken. Dat betekende dat we ons op konden gaan maken voor de kwalificatieruns van - naar alle waarschijnlijkheid - de snelste auto's op de baan. Pérez was de eerste die ging aanzetten en zette een 1:31.248 op het scorebord, waarmee hij naar de snelste tijd ging. Deze plek behield de Mexicaan niet lang, want Verstappen zette de snelste tijd scherper met een 1:31.062. Daar moet bij gezegd worden dat de Red Bull-heren dit deden op betere baancondities dan de concurrentie.

Concurrentie doet tweede poging, Alonso klopt Verstappen

Stroll en Alonso besloten het daarom ook nog maar eens een keer te proberen op nieuwe rode banden. Eerstgenoemde ging naar de derde tijd, op drie tienden van Verstappen, maar daarna was het de beurt aan Alonso. De Spanjaard wist Verstappen op een kleine tiende te verslaan en ging met een 1:30.965 naar de snelste tijd. Ook McLaren draaide de duimschroeven nog maar eens aan en wist zich met twee auto's tussen de beide Red Bull's te nestelen op de derde en vierde plaats. Vervolgens probeerde ook Mercedes het nog een keer. Hamilton had weinig succes en bleef steken op plek zeven, maar Russell maakte wel een sprong richting de vierde tijd, achter Alonso, Verstappen en Norris.

Fernando Alonso zat er goed bij in de derde training

Sainz in slotfase naar snelste tijd van derde training

In de laatste fase van de derde training werden er verschillende tijden verbeterd, waaronder die van Sainz. De Spanjaard stuurde zijn Ferrari naar de snelste tijd en klopte Alonso op anderhalf tiende. Zijn teamgenoot, Charles Leclerc, kwam niet verder dan de vierde tijd. In het middenveld zagen we Hülkenberg wederom een snelle ronde neerzetten. Hij ging met zijn Haas naar de negende plaats en was daarmee de snelste coureur buiten de gebruikelijke topteams om.

Sainz snelste, Alonso en Verstappen dichtbij

Uiteindelijk was het Sainz die de laatste training afsloot als snelste. Alonso en Verstappen maakten de top 3 compleet. Daarachter volgden Leclerc, Norris, Russell, Piastri, Pérez, Hülkenberg en Stroll in de top 10. De gehele top vijf zat echter binnen drie tienden van elkaar, al moet nog blijken of dat tijdens de kwalificatie - later vandaag - nog steeds het geval is. De rode lantaarn deze training was er voor Gasly van Alpine. Hij werd troosteloos laatste op anderhalve seconde achterstand van de snelste tijd.

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd