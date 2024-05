Volgens Marc Priestley, voormalig F1-monteur van Mercedes en tegenwoordig analist, is er op de achtergrond nog veel aan de hand rondom Christian Horner en de beschuldigingen aan zijn adres. De rust die er momenteel is rondom Red Bull Racing op dat gebied, zou slechts schijn zijn.

Begin dit jaar, in de maand maart, werd de koningsklasse en Red Bull Racing opgeschrikt door het nieuws omtrent Horner. Een vrouwelijke medewerker had een klacht ingediend bij Red Bull Racing, waarna een onafhankelijk onderzoek werd ingesteld naar grensoverschrijdend gedrag van Horner. Dit onderzoek duurde een paar weken en werd afgerond voordat het seizoen begon. Red Bull zag na dat onderzoek geen bewijs en dus ook geen reden om afscheid te nemen van Horner. Nadat vervolgens de anonieme mail met daarin een Drive-bestand met foto's die vermeend bewijs zouden leveren rond werd gestuurd in de F1-wereld, is het opvallend stil geweest. Helmut Marko was wel bijna vertrokken, terwijl Adrian Newey na dit jaar definitief vertrekt en de toekomst van Max Verstappen bijna dagelijks onderwerp van gesprek is. Een situatie waar de concurrentie, vooral McLaren en Mercedes, gretig gebruik van maken door olie op het vuur te gooien.

Priestley ziet rumoer rondom Horner op de achtergrond doorgaan

De laatste tijd is het echter opvallend rustig, maar dit zou een schijnvertoning zijn. In de Chequered Flag-podcast van de BBC laat Priestley zich uit over de stilte voor de storm die de situatie van Horner is. Volgens Priestley is er op de achtergrond nog steeds veel gedoe omtrent de situatie van Horner en zijn toekomst. "Al het gedoe omtrent Christian Horner rommelt wel op de achtergrond verder, en dat creëert veel onrust. Er gaan veel verhalen en randverhalen rond, waar ik helaas niks over mag zeggen nu, maar op de achtergrond is er nog veel gaande omtrent Horner en dat verhaal."

Geruchten over overstap Verstappen naar Mercedes

Priestley liet al weten dat hij denkt dat Verstappen vanaf 2026 coureur van Mercedes lijkt te gaan worden en dat de gesprekken erg serieus zijn. Toch denkt Priestley dat Verstappen voor 2025 geen enkele reden heeft om te vertrekken, omdat Red Bull dan gewoon vooraan zal rijden en Mercedes waarschijnlijk niet. "Ik heb nog geen concreet bewijs, maar er wordt heel veel over gesproken, en het lijkt te kloppen. Het lijkt heel waarschijnlijk dat Verstappen bij Red Bull blijft in 2025."

