Red Bull Racing leidt momenteel het constructeurskampioenschap en met Max Verstappen het rijderskampioenschap in de Formule 1, maar intern loopt niet alles even soepeltjes. De Limburger gaat in aanloop naar de Grand Prix van Monaco in op de situatie bij de energiedrankfabrikant.

Voorafgaand aan de seizoensopener in Bahrein werd Christian Horner beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een lang intern onderzoek wees Red Bull GmbH de klacht af, maar een dag later gingen foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen de aanklager en de teambaas de paddock rond. Er zou ruzie zijn ontstaan tussen Jos Verstappen en Horner wat weer leidde tot geruchten dat Jos en manager Raymond Vermeulen probeerden Max over te halen naar Mercedes te gaan. Die situatie lijkt bedaard, maar Red Bull kreeg eerder deze maand te maken met een tweede klap. Hoofdontwerper Adrian Newey kondigde namelijk zijn afscheid aan.

Niet laten afleiden door het negatieve

Max Verstappen probeert zich niet te laten afleiden door wat er buiten de auto gebeurt. "Ik zou die verhalen liever niet willen, die dingen die gaande zijn binnen het team," legt de coureur die het lastig had op de vrijdag in Monte Carlo, uit tegenover The Guardian. "We moeten er gewoon mee omgaan en het achter ons laten. Ik heb een contract met het team om mijn werk uit te voeren, prestaties neer te zetten, en daar ben ik op gefocust. Ik ben geen politicus, en ik ben niet iemand die ervan houdt om politiek te spelen. Ik concentreer me gewoon op de prestaties van de mensen om me heen, en probeer me niet te laten afleiden door, laten we zeggen, het negatieve."

Geen conflict

Gevraagd naar Horner en Jos, reageerde de Red Bull-coureur: "Mijn vader zal natuurlijk altijd bij me blijven. Er is geen conflict. Mensen kunnen een meningsverschil hebben, maar dat is een ander verhaal." Over de positie van Horner vertelde Verstappen: "Er zijn een boel 'pilaren' [van stabiliteit] bij betrokken. Toen ik de sprong [van Toro Rosso] naar Red Bull Racing maakte, was Christian een pilaar binnen dat hele verhaal. Maar het gaat er altijd om dat iedereen op een lijn zit, gefocust op prestaties. We hebben het al vaak gezegd nu, we concentreren ons vooral op de prestaties momenteel en hopelijk kunnen we dat volhouden."

