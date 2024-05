Max Verstappen gaat nog fier aan kop in het Formule 1-kampioenschap bij de coureurs, maar Lando Norris is de laatste weken bezig aan een opmars. In Miami wist hij de Grand Prix te winnen en in Imola was hij héél dichtbij. Maakt Verstappen zich zorgen en denkt hij dat een nieuwe wereldtitel hem toch nog kan ontglippen?

Er zijn momenteel vier F1-coureurs met meer dan 100 punten in het klassement: Verstappen (161), Leclerc (113), Pérez (107) en Norris (101). Hoewel laatstgenoemde de minste punten heeft van de vier, zit hij recentelijk wel het dichtst op de huid van Verstappen. In Miami introduceerde McLaren een nieuw updatepakket en deze lijkt bijzonder goed te werken. Norris boekte in de Verenigde Staten direct zijn eerste overwinning en vorige week in Italië was hij er ook erg dichtbij. Slechts zeven tienden kwam hij tekort om Verstappen wederom van een overwinning af te houden. Het moge duidelijk zijn dat Norris en McLaren de druk flink opvoeren, maar betekent dat ook dat Verstappen zich al zorgen maakt? Tegenover de pers in Monaco ging hij in op de huidige situatie.

Verstappen erkent dat titelstrijd snel kan omslaan

Norris gaf de laatste dagen al aan dat hij niet uitsluit de druk op Verstappen vast te kunnen houden. Als de Nederlander gevraagd wordt hoe hij hierover denkt, luidt het antwoord: "Nee, zeker. Ik bedoel, ik denk dat iedereen zo zou moeten denken. Ik denk dat ze [McLaren, red.] vooral de laatste twee races echt in de mix zitten. Uiteraard staan ze op dit moment nogal wat punten achter, maar weet je, als je plotseling begint te winnen, kan het heel snel omslaan." Verstappen hoopt dan ook dat hij en zijn team snel kunnen counteren. "Van onze kant blijven we proberen ons pakket te verbeteren", zo zegt hij.

Verstappen verandert aanpak niet door Norris

De druk van Norris en McLaren zorgt er echter niet voor dat Verstappen zijn benadering verandert. "Mijn aanpak is altijd hetzelfde geweest. Weet je, het maakt ons niet uit of iemand anders of een ander team erbij zit. We moeten ons gewoon op onszelf concentreren, want dat is het enige waar we controle over hebben", zo besluit Verstappen, die in Monaco wederom een spannend weekend te wachten staat, want zowel McLaren, Mercedes als Ferrari lijken er goed bij te zitten na hun optreden in de eerste vrije training.

