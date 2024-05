Max Verstappen en Lando Norris zijn goede vrienden en zoeken elkaar dus ook regelmatig buiten de raceweekenden op. Gisteren gingen ze in aanloop naar de Grand Prix van Monaco samen de sportzaal in voor een potje padel. De twee F1-coureurs zijn behoorlijk fanatiek, zo is te zien op een video die werd gedeeld op X.

Hoewel Norris meer een fervent golfer is, doet hij ook regelmatig mee met padellen. Gisteren stond hij zij aan zij met Verstappen tijdens een intensief potje. Waar de twee heren naast vrienden ook concurrenten van elkaar zijn op het circuit, daar waren ze gisteren plots even teamgenoten en moesten ze samenwerken. Dat ging lang niet altijd even goed, want in onderstaande video is meermaals te horen hoe Norris zijn vriend ter verantwoording roept. "Maaaaax!", zo klinkt het, als Verstappen weer eens een bal verkeerd heeft geraakt.

Artikel gaat verder onder video

In Monaco naast én tegenover elkaar

Hoewel de twee gisteren nog lachend met elkaar stonden te padellen, zullen ze vandaag met een totaal andere blik naar elkaar kijken. Norris en McLaren ontwikkelen zich steeds meer tot dé uitdager van Verstappen en Red Bull - en dus zullen beide heren van elkaar willen weten wie de zaken het beste voor elkaar heeft in Monaco. Het betreft een nauw stratencircuit in Monte Carlo en dat is doorgaans niet de beste baan voor Verstappen en consorten. Kan Norris wederom het vuur aan de schenen leggen bij zijn padelmaatje?

Just championship rivals Max and Lando teaming up to play padel in Monaco 👀 pic.twitter.com/uhF6qdY9mP — ESPN F1 (@ESPNF1) May 23, 2024

Gerelateerd