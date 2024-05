Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is het weekend in Monaco niet begonnen zoals hij had gehoopt, maar wel zoals hij had verwacht. De RB20 komt in Monte Carlo niet zo lekker uit de verf en volgens de Limburger zijn er geen duidelijke oplossingen voor de hand.

Red Bull Racing beschikt met de RB20 over een razendsnelle bolide, maar dat lijkt in Monaco niet aan de orde te zijn. De wagen heeft moeite met de vele hobbels en de kerbstones en vorig jaar in Singapore was dat ook al het probleem. Het lijkt dan ook een typische euvel te zijn van de wagen, want tegenover Sky Sports F1 legt de Nederlander uit dat dit simpelweg bij het ontwerp van de auto hoort.

'Er is geen oplossing'

Tijdens de eerste trainingen was Verstappen vrij vocaal over de klachten. "Ik kan denk ik niet eens helemaal beschrijven wat er nu allemaal aan de hand is. Het is niet iets, wat ik niet had verwacht, maar dit is wel het slechtste scenario. Het is gewoon erg lastig. Er zijn veel hobbels en kerbstones en ook veel camber(hoogteverschillen in bochten red.) en voor ons is dat best lastig om te tackelen." Als coureur probeer je de kerbstones aan te vallen, maar juist dat lijkt de RB20 maar moeilijk te kunnen hebben. "Elke keer dat we er overheen rijden, verliezen we rondetijd. Dat houdt ons tegen om sneller te gaan. Er is ook geen duidelijke richting of oplossing dit weekend om het te verbeteren."

Problemen van andere aard dan in Imola

Toch zagen we vorig weekend in Imola dat het team het wist om te draaien, maar Verstappen komt met een ontnuchterende uitleg: "In Imola hadden we andere problemen. Die konden we oplossen met de afstelling. De dingen hier, kun je niet oplossen door de afstelling, want dit is hoe de auto is ontworpen. Deze dingen kun je niet zomaar laten verdwijnen. We zitten eraan vast, al proberen we het natuurlijk wel iets te verbeteren. Ik verwacht geen wonderen."

Verstappen zet zege uit zijn hoofd

Op de vraag of Ferrari wellicht met de overwinning naar huis gaat op zondag en of hij daar nog iets aan kan doen, reageert Verstappen: "Die staan mijlenver voor ons en daar denk ik niet eens aan. Ik wil proberen om onze problemen op te lossen en de auto iets beter te besturen maken. Dan zien we wel waar we eindigen, nogmaals ik verwacht geen wonderen." Normaliter kan Verstappen wel om de problemen heen rijden, maar de conclusie is duidelijk: "De auto doet gewoon niet wat je wil."

