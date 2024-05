Na het nieuws rondom het vertrek van Adrian Newey en al het gedoe rondom teambaas Christian Horner eerder dit jaar, lijkt Red Bull Racing nu ook het volgende positief nieuws in petto te hebben voor Max Verstappen, Sergio Pérez, de rest van het team en de fans.

Motorsport.com weet vrijdag namelijk te melden dat Chief Engineering Paul Monaghan zijn contract bij Red Bull Racing gaat verlengen. Het is niet helemaal duidelijk tot hoelang het contract van Monaghan nog liep of tot welk jaar de Brit nu heeft verlengd, maar voor de nabije toekomst zal hij blijven werken voor Red Bull. Dit doet Monaghan al sinds 2005, toen hij van Jaguar overkwam om onderdeel te zijn van het nieuwe project van Horner en Red Bull.

Reeks aan contractverlengingen krijgt vervolg bij Red Bull

Monaghan is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet het laatste kopstuk die zijn contract gaat verlengen. Technisch directeur Pierre Waché verlengde dit jaar al zijn contract bij het team, terwijl ook Enrico Balbo (hoofd aerodynamica) en Ben Waterhouse (head of performance engineering) hun toekomst langer aan Red Bull Racing verbonden. De volgende contractverlenging is dus die van Monaghan, maar daarmee lijkt Red Bull nog niet klaar.

Red Bull heeft nog meer contractverlengingen op het oog

Op organisatorisch gebied is sportief directeur Jonathan Wheatley de volgende die op de lijst lijkt te staan. Daarnaast moet het team natuurlijk ook nog voor 2025 een tweede coureur vinden naast Max Verstappen, die ondanks alle geruchten omtrent zijn toekomst nog een contract heeft bij Red Bull tot eind 2028. De vraag is of het Pérez wordt die in 2025 wederom teamgenoot van Verstappen is, of dat het team besluit na vier jaar een andere richting op te gaan.

