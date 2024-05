Max Verstappen was tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco wederom niet blij met zijn RB20. De coureur van Red Bull Racing liet dit over de boardradio dan ook duidelijk merken.

Tijdens de eerste vrije training, die Verstappen op P11 afsloot, reed de Nederlander niet op de softs en was hij ontevreden over wat hij meemaakte op de mediums en hards. "De auto is zo loose over de hobbels. Het aanpassen van de engine braking of rembalans maakt het allemaal juist raar", klonk het tijdens VT1. Het team zal tussen VT1 en VT2 ook aanpassingen hebben geprobeerd te doen, maar dit bleek niet heel erg veel te werken.

Verstappen niet blij met RB20 in Monaco

De boardradio van Verstappen tijdens VT2 was namelijk tevens niet zo heel erg positief, ondanks dat de Nederlander dus wel vierde werd en zeker qua longruns een prima snelheid leek te hebben. Toen hij met de kwalificatieruns bezig was, spatte de frustratie er vanaf. "Ik spring rond [op het circuit in Monaco] als een kangoeroe. Ik krijg er hoofdpijn van. Het is echt gekkenwerk!" Ook teamgenoot Sergio Pérez klaagde via de boardradio over het feit dat hij stuiterend over de baan ging.

Verstappen in Monaco

Verstappen heeft de afgelopen jaren in Monaco veel succes gekend. Vorig jaar won de Nederlander tijdens zijn dominante seizoen 2023, terwijl hij in 2021 ook won tijdens de titelstrijd met Lewis Hamilton. In 2022 moest hij de zege laten aan teamgenoot Pérez, die vlak daarna zijn contract bij Red Bull Racing zou verlengen. Verstappen zal aanstaande zondag het resultaat van het seizoen 2023 en 2021 willen herhalen, maar daarvoor lijkt de auto richting de zo belangrijke zaterdag in Monaco nog wel wat stabieler te moeten worden.

