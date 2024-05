Moeizame tweede training voor Verstappen die op P4 eindigt, Leclerc de snelste in Monaco

Thuisheld Charles Leclerc heeft de snelste tijd tijdens de tweede training in Monaco neergezet in een 1:11.278. De Monegask was daarmee bijna twee tienden sneller dan nummer twee Lewis Hamilton en Fernando Alonso had met een 1:11.753 de derde plek in handen. Voor Max Verstappen was het wederom geen vlekkeloze sessie en de Limburger was op P4 terug te vinden.

De tweede vrije training ging van start onder wat bewolking, ondanks dat dat niet helemaal voorspeld was. De baan was opgewarmd naar zo'n 32 graden Celsius, het kwik lag op 20 graden Celsius qua buitentemperatuur. De omstandigheden waren iets anders dan tijdens de eerste training en er was zelfs 20 procent kans op wat druppels.

Openingsfase

Het tweede uurtje aan oefentijd ging om 17:00 uur van start. Vooral de gele en de witte banden waren onder de auto's geschroefd en het betekende dat het veld zich ging opmaken voor de longruns. Met de kans op wat regen, ging het hele veld direct de baan op en het was een plaatsje zoeken voor de coureurs. Na tien minuten stond thuisheld Leclerc, die op de mediumbanden reed, met een 1:12.372 bovenaan. Daarachter was Verstappen terug te vinden op de harde banden en Lewis Hamilton had de voorlopig derde plek in handen. Enkele coureurs hadden een klein momentje met de vangrails, waaronder Williams-coureur Logan Sargeant. Bij het opgaan van het rechte stuk, kwam zijn linkerband tegen het hekwerk aan, maar er was uiteindelijk geen schade aan zijn FW-46.

Verkeer en hobbels

Fernando Alonso was de eerste die aan het klagen was over het verkeer. "We hebben echt een gat nodig, al gaan we een minuut lang stilstaan", zo zei hij gekscherend over de boordradio. De RB20 van Verstappen was aan het stuiteren 'als een kangoeroe' zo hoorde 'GP' het aan op de boordradio en ook Russell had last van veel vibraties. Na zo'n twintig minuten in de tweede training was het Leclerc die bovenaan stond met een 1:11.573. Ter vergelijking; de pole position werd in 2023 neergezet door Verstappen in een 1:11.365 en het veld gaat in 2024 dus duidelijk een stukje rapper.

Leclerc leidt, Verstappen kan tijd niet pareren

Met iets meer dan een half uur te gaan kwamen de rode banden in het spel. Alexander Albon was de eerste met de rode sloffen, daarna kwamen Sargeant, Verstappen en Pérez ook met het zachtste rubber de baan op. Verstappen wist een 1:11:813 op het bord te zetten, maar verloor vooral tijd ten opzichte van Leclerc in de tweede sector. De Monegask kwam een rondje later ook met rood over de streep en verscherpte zijn tijd naar een 1:11.278. Ook Verstappen kon niet foutloos blijven, want de Limburger raakte bij het uitgaan van bocht zeven de muur met zijn linker achterband en besloot direct naar de pitbox te gaan. Piastri zou even later ook een touché met het muurtje hebben en ook Ocon kon zijn Alpine niet helemaal binnen de vangrails houden. Uiteindelijk had niemand schade en brak de slotfase van de training aan.

Slotfase

Met nog iets minder dan tien minuten te gaan stond Leclerc bovenaan, daarachter was Hamilton terug te vinden op iets minder dan twee tienden en Alonso had P3 in handen. Verstappen stond daarachter en gaf iets meer dan een halve seconde toe op de tijd van de Monegask. Het veld had de rode banden ingewisseld voor geel en dus zaten tijdsverbeteringen er niet meer in en daarmee was Leclerc uiteindelijk in zijn thuis Grand Prix, de snelste tijdens de tweede training.

