De situatie rondom het onderzoek van Red Bull naar het grensoverschrijdend gedrag kreeg afgelopen donderdagavond dankzij de anonieme mail met vermeend bewijs een nieuwe wending. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou daarom in Bahrein aan Max Verstappen na de kwalificatie hebben gevraagd om een publiekelijk statement te maken omtrent de situatie van Horner.

Dit weet De Telegraaf zondag te melden. "FIA-president Mohammed Ben Sulayem dacht vrijdag na de kwalificatie blijkbaar dat het wel een geschikt moment was om in parc fermé even een gesprekje aan te knopen met de kampioen over de zaak-Horner. Hand voor de mond om liplezers te slim af te zijn, maar even vergeten dat tal van fotografen binnen twee meter afstand het geheel konden meeluisteren. Het verzoek van Ben Sulayem aan Verstappen luidde of de Nederlander wellicht openlijk zijn steun zou kunnen uitspreken voor Horner." Verstappen besloot hier echter niet aan mee te werken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull komt met kort statement na berichten over ruzie tussen Jos Verstappen en Horner

Verstappen blijft weg van geruchten omtrent Horner

Verstappen werd gedurende het weekend, zoals verwacht, vaak gevraagd naar de situatie omtrent Horner, maar ging hier eigenlijk amper op in. Tijdens persconferenties en interviews liet hij vooral merken dat hij in Bahrein is om zijn werk te doen, dat hij hiervoor betaald wordt en dat Horner een fantastische teambaas is. Veel meer dan dat kwam er niet uit de mond van Verstappen, terwijl zowel adviseur Helmut Marko als Jos Verstappen een stuk vrijgeviger waren wat betreft quotes. Het statement dat Red Bull zondag naar buiten bracht waarin het een gerucht ontkende dat Jos Verstappen en Horner in Bahrein ruzie zouden hebben gehad is voorlopig de laatste reactie vanuit Red Bull zelf.

OOK INTERESSANT: Verstappen hoopt dat onderzoek Horner snel wordt afgesloten: "Heeft geen invloed op mij"

Goed weekend in Bahrein

Red Bull hoopte, dankzij het afronden en openbaren van het onderzoek afgelopen woensdag, dat het een weekend kon zijn waarin het team zich kon focussen op de sportieve prestaties. Deze prestaties bleken goed te zijn, gezien de Grand Slam van Verstappen in Sakhir en de tweede plaats van teamgenoot Sergio Pérez. Toch zorgde het gerucht van de verstuurde mail met vermeende informatie wederom voor afleiding, iets wat in de dagen daarna escaleerde. De geruchtenmolen draait door die mail nu weer op volle toeren.

Gerelateerd