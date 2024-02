Verdedigend wereldkampioen Max Verstappen is klaar voor het 2024-seizoen. De Nederlander heeft de resultaten van de testdagen ook gezien, maar durft op de persconferentie in Bahrein niet te zeggen of de RB20 op elk circuit nu zo goed uit de verf zal komen. Ook gaat hij in op het onderzoek naar teambaas Christian Horner.

Het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De openingsrace zal in Bahrein zijn en vanwege de Ramadan ziet het er net allemaal iets anders uit dan normaal. Donderdag zullen de eerste twee vrije trainingen worden verreden, op vrijdag wordt er gekwalificeerd en zaterdag om 16:00 uur gaan de startlichten uit voor de eerste race van het seizoen.

Concurrentie

Tijdens de persconferentie in Bahrein wordt Verstappen gevraagd van welke concurrent hij nu precies het meeste gevaar verwacht. "Ik weet ook niet of wij snel genoeg zijn. Bahrein is een heel specifieke baan. Het is misschien beter om daar niet over na te denken. We worden wakker en dan zien we het resultaat of het nu goed of slecht is, dat verandert niet zoveel", vertelt de drievoudig kampioen. Aan de motivatie van de Red Bull-coureur ligt het niet: "Heb er gewoon zin om te zien waar de auto staat in het raceweekend en dat gaan we zien."

Onderzoek Horner

Hoewel het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is afgerond, heeft Red Bull nog geen duidelijkheid gegeven over de positie van de teambaas. Verstappen is vooral bezig met zijn job, al hoopt hij dat het snel wordt afgerond. "Het heeft geen invloed op mij. Hopelijk is het snel voorbij. Ik focus me op mijn job en de prestaties van de auto." Een aantal maanden geleden benadrukte Verstappen dat Helmut Marko van cruciaal belang is voor hem bij Red Bull Racing. Op de vraag of Horner dat ook voor hem is: "Het is een teamprestatie en we werken naar succes toe en daarom is het belangrijk dat het wordt opgelost."

