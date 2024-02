Alle ogen zijn woensdag toch wel gericht op Christian Horner en zijn toekomst binnen de Formule 1. Volgens Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater is de Red Bull Racing-teambaas op dit moment onderweg naar Bahrein, maar weet ook Horner nog niet wat Red Bull heeft besloten.

Het onderzoek naar Horner heeft te maken met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel de teambaas vol heeft gehouden alle aantijgingen te ontkennen, heeft Red Bull in een eerder stadium wel een onafhankelijk onderzoek ingesteld om de waarheid boven tafel te krijgen. Inmiddels zou het 100 tellende rapport op het bureau van de leiding liggen, maar wanneer we precies een uitslag krijgen, dat is nog maar even de vraag.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Erop of eronder voor Horner: Blijft de teambaas van Red Bull Racing aan het roer?

Toekomst Horner

Slater bevestigt dat de teambaas van Red Bull Racing onderweg is naar Bahrein, maar dat ook hij nog niet weet wat Red Bull van plan is. "Wat ik kan vertellen is dat Christian Horner in een vliegtuig zit en op weg is naar Bahrein. Hij is dus onderweg om hier naartoe te komen. Wat ik ook kan vertellen en dat weet ik zeker; is dat hij nog niet weet wat de uitslag van het onderzoek is."

Christian Horner does not know the verdict of an investigation into his conduct as team principal of Red Bull Racing ⬇️ pic.twitter.com/GrPXVmSUIK — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 28, 2024

OOK INTERESSANT: Persconferenties GP Bahrein: Verstappen naast Hamilton, Horner afwezig

Resultaat

Eerder deze week bracht het Britse medium naar buiten dat Red Bull op dinsdag of op woensdag met een bericht zou komen. "Ik heb aangegeven dat ik heb begrepen dat er dinsdag of woensdag een resultaat komt van dit onderzoek, voor de start van het seizoen. Gisteren is er uiteraard niets naar buiten gekomen, dus dan is de vraag of we dat vanavond wel krijgen? Ik denk dat het na de mediaverplichtingen van de coureurs komt. Dat is wellicht bewust gedaan, om te voorkomen dat coureurs op het nieuws moeten reageren", aldus Slater.

Gerelateerd