Erop of eronder voor Horner: Blijft de teambaas van Red Bull Racing aan het roer?

Het gaat er alleszins op lijken dat er vandaag meer duidelijkheid zal gaan komen over de positie van Christian Horner bij Red Bull Racing. De vijftigjarige teambaas wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het onafhankelijke onderzoek zou zijn afgerond. Volgens Sky Sports F1 laat het oordeel van het Oostenrijkse bedrijf niet lang meer op zich wachten.

Hoewel het Red Bull Racing op sportief vlak voor de wind gaat, is er binnen de top van het team toch wel wat onrust. Zo bracht De Telegraaf begin februari naar buiten dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart naar de teambaas van het raceteam. In eerste instantie leek het om een vermaning te gaan, maar volgens berichten die De Telegraaf heeft ingezien, zou het gaan om seksueel getinte appjes die zijn verstuurd naar een medewerker.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Persconferenties GP Bahrein: Verstappen naast Hamilton, Horner afwezig

Onderzoek is afgerond

Horner hield afgelopen week tijdens de testdagen, maar ook tijdens de presentatie van de RB20 de kaken stijf op elkaar over het lopende onderzoek. Daarnaast ontkende hij meermaals alle aantijgingen die aan zijn adres zijn gedaan. Volgens het Sky Sports F1 zou het rapport, dat meer dan 100 pagina's zou tellen nu in handen van Red Bull GmbH zijn. De leiding van het energiedrankbedrijf zal naar aanleiding van het onderzoek moeten gaan beslissen of Horner in zijn functie kan aanblijven.

OOK INTERESSANT: Sky Sports: 'Onderzoek naar Horner afgerond, resultaat verwacht op dinsdag of woensdag'

Partners

Toch begint het rondom Red Bull Racing ook wat onrustig te worden. Zo heeft Jim Farley van Ford zich in de voorbije dagen in de media gemeld over het onderzoek. Hij benadrukte nogmaals dat Ford de eigen normen en waarden enorm hoog heeft staan en dit ook verwacht van haar partners. Daarnaast was Farley 'gefrustreerd' omdat er nog geen duidelijkheid over het onderzoek was.

Uitslag

Wel wordt er snel opheldering verwacht. De onrust rondom de teambaas kan op termijn een afleiding voor het raceteam worden. Daarnaast heeft de Formule 1, maar ook de FIA in een eerder stadium gewezen naar een snelle afhandeling, in het belang van de sport, maar ook het team. Alles staat of valt met het resultaat van het onderzoek.

Gerelateerd