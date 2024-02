De F1 Grand Prix van Bahrein is komend weekend de eerste race van het F1-seizoen 2024. Daar hoor natuurlijk ook een persconferentie bij, zowel voor de coureurs als de teambazen. Zijn Max Verstappen en Christian Horner aanwezig?

De Grand Prix van Bahrein wordt aanstaande zaterdag verreden in plaats van zondag vanwege de Ramadan die volgende week zondag begint. Daardoor wordt de Grand Prix van Saoedi-Arabië volgende week op een zaterdag verreden en zal ook deze week de Grand Prix van Bahrein op zaterdag plaats gaan vinden. Daardoor zijn VT1 en VT2 op donderdag en VT3 en de kwalificatie op vrijdag. Als gevolg hiervan is ook de persconferentie een dag naar voren gehaald, naar woensdag in plaats van donderdag. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Alex Albon, Lando Norris, Carlos Sainz en Verstappen zullen de zes coureurs zijn die op woensdag om 13:30 uur Nederlandse tijd (15:30 uur in Bahrein) bij de persconferentie aanwezig zijn.

Wijzigingen voor 2024?

De andere veertien coureurs staan niet in het schema, waardoor het niet helemaal duidelijk is of ze in de TV Pen of helemaal niet beschikbaar zijn voor quotes. Tijdens de voorgaande jaren waren er altijd twee groepen (persconferentie en TV Pen) die dan weer uit twee groepen van vijf coureurs bestonden. Elke groep zou dan een halfuur praten met de media. Dit werd tijdens voorgaande jaren gewoon meegenomen in het schema van de FIA. Of deze verdeling ook geldt voor 2024 is dus nog afwachten, aangezien de overige coureurs niet in het eerste schema van de persconferenties voor het seizoen 2024 mee zijn genomen.

Horner aanwezig bij teambazen?

Een dag later dan de coureurs, op donderdag 29 februari, mogen de teambazen tussen de eerste en tweede vrije training hun zegje doen. Toto Wolff van Mercedes, Zak Brown van McLaren en Frederic Vasseur van Ferrari zijn hierbij aanwezig. De naam van Christian Horner, die net een onderzoek achter de rug heeft omtrent mogelijk grensoverschrijdend gedag en waarvan de toekomst als teambaas van Red Bull Racing op dit moment nog onzeker is, ontbreekt. Laurent Mekies, de nieuwe teambaas van Visa Cash App RB, is wel aanwezig. Deze persconferentie is op donderdag om 14:30 uur Nederlandse tijd (16:30 uur in Bahrein), tussen VT1 en VT2 in dus. Opvallend is dat de FIA Visa Cash App RB als 'Racing Bulls' in het document heeft staan.

