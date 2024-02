Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult in gesprek met ORF dat hij niet het risico wilde lopen om Kimi Antonelli te verliezen en er daarom voor heeft gekozen om Lewis Hamilton een '1 plus 1'-deal aan te bieden in augustus.

De zevenvoudig kampioen zette in augustus zijn krabbel onder een contractverlenging bij Mercedes. Hoewel Hamilton in had gezet op een langere verbintenis, kwam Mercedes met een '1 plus 1'-deal. De Brit tekende een contract dat hem tot en met 2025 bij Mercedes hield, maar de '1 plus 1'-deal houdt in dat beide partijen er na elk jaar een punt achter konden zetten. Hamilton heeft dus al kenbaar gemaakt dat hij dit tweede jaar dus niet uit zal zitten en naar Ferrari vertrekt.

Verstappen door de vingers laten glippen

Wolff had in het verleden de kans om Max Verstappen aan zich te binden, maar daar waar Red Bull de Limburger een zitje bij Toro Rosso (Visa Cash App RB) kon aanbieden, moest Verstappen het bij Mercedes doen met een kans in de Formule 2. De leeftijd van Hamilton begint natuurlijk ook op te spelen en Wolff koos ditmaal voor het talent. Wolff: "Er was vele jaren geleden een situatie waarin we de mogelijkheid hadden om Max te laten rijden. En dat was toen niet mogelijk omdat we simpelweg geen cockpit hadden." Later koos Mercedes bij George Russell voor een tussenstap bij Williams, maar dat was volgens Wolff niet aan de orde bij Verstappen. "[Nico] Rosberg en Hamilton waren langdurig aan ons gebonden en Red Bull greep deze kans uiteraard aan. Ze gaven hem een ​​contract bij Toro Rosso, met de mogelijkheid om het jaar daarop voor Red Bull te rijden."

Antonelli binnenboord houden

Het verlies van Verstappen doet Wolff dan ook nog altijd pijn. "We zijn toen de jonge coureur kwijtgeraakt en je kunt zien hoe succesvol hij is geworden. En juist omdat we een junior in het verschiet hebben die echt op heel hoog niveau rijdt, wilde ik deze optie gewoon openhouden." Dat betekent volgens Wolff overigens niet dat Antonelli al verzekerd is van het zitje naast Russell bij Mercedes. "Hij is zeventien jaar oud en dat is misschien wat vroeg. Maar met het oog op de komende vijf of tien jaar wilde ik deze optie gewoon hebben."

