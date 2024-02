Mercedes laat de nog zeventienjarige Kimi Antonelli dit seizoen niet alleen rijpen binnen de Formule 2, de Duitse brigade maakt, net als veel andere teams, gebruik van een maas in de wet en zal de Italiaan veelvuldig laten testen in oude Formule 1-auto's.

De FIA heeft de afgelopen jaren flink gesleuteld aan de weg naar de Formule 1 toe. Zo is er een minimaal aantal punten op de superlicentie nodig, voordat een jonge coureur überhaupt mag denken aan de koningsklasse. Toch lijkt het opleidingstraject dat de Formule 2 heet niet genoeg te zijn voor de teams. Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat de hedendaagse Formule 1-auto's zo 'bijzonder' zijn, dat alleen testdagen met een (oude) Formule 1-auto zinvol zijn.

Intensieve test voor Antonelli

De teams die hun volgende grote talent naar de Formule 1 willen brengen, zetten dan ook massaal parallelle programma's op naast de raceklasse waar het talent in uitkomt. Voor Antonelli geldt dat hem een intensief programma staat te wachten, naast zijn verrichtingen in de Formule 2. De Italiaan moet namelijk veel kilometers gaan maken met de W13, de Mercedes uit 2022.

Concurrentie laat talent ook flink testen

Toch is niet alleen Mercedes bezig met zo'n constructie. Red Bull Racing doet namelijk hetzelfde met Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander gaat namelijk in 'oude' AlphaTauri's rondrijden, al moet het aantal kilometers nog worden bepaald door Honda. Ferrari heeft met Oliver Bearman de nieuwe generatie klaarstaan. Bearman zal in Barcelona gaan testen met de F1-75 en Aston Martin zal Jak Crawford in de AMR22 testkilometers geven.

Grondeffect

Veel van de tests met jonge coureurs vindt achter gesloten deuren plaats en er geldt een zogeheten 'twee seizoenen'-regel. Daarmee bedoeld de FIA dat er alleen wagens mogen worden gebruikt die ten minste twee jaar oud zijn. De 2022-wagens kunnen daardoor worden ingezet en aangezien dat de eerste generatie is met het huidige grondeffect, wordt verwacht dat de tests een stuk representatiever zullen zijn.

