Lewis Hamilton verraste de Formule 1-wereld eerder deze maand met de aankondiging dat hij Mercedes zal verlaten na 2024 en zijn handtekening had gezet onder een contract van Ferrari. Er zijn veel kanshebbers op het zitje dat vrijkomt bij de Zilverpijlen. Volgens Giancarlo Fisichella zijn Andrea Kimi Antonelli en Daniel Ricciardo de ideale kandidaten.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met de Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020, en stond 103 keer op de hoogste trede van het podium, vaker dan welke Formule 1-coureur dan ook. Mercedes maakt echter een pittige periode door met teleurstellende resultaten sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022. Het was tijd voor verandering, zo vond Hamilton, en dus gaan we hem vanaf volgend jaar in het rood zien. Wie de nieuwe teamgenoot van George Russell wordt, is nog niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton boven Schumacher en Senna

Fisichella reageerde bij OLBG op de transfer van Hamilton: "Ik hoop dat Lewis Hamilton een achtste titel wint met Ferrari. Dat zou mooi zijn. Het ligt aan de auto en of deze snel en betrouwbaar genoeg is om het te halen. Het is moeilijk om te zeggen wanneer, maar ik denk dat hij 30% à 40% kans heeft op het vechten voor het kampioenschap." Fisichella beëindigde zelf zijn lange Formule 1-carrière bij Ferrari en de Italiaan komt nu nog steeds voor de Prancing Horse uit, maar dan in de GT-racerij. Hij won de 24 Uur van Le Mans met Ferrari twee keer en sleepte vorig jaar de titel binnen in het Italiaans GT-kampioenschap. Volgens Fisichella zou Hamilton met een achtste wereldtitel boven Michael Schumacher en Ayrton Senna staan. "Schumacher en Senna zijn mijn helden en mijn favoriete coureurs. Lewis is [momenteel nog] op hetzelfde niveau, en Max Verstappen kan daar ook staan in de toekomst."

OOK INTERESSANT: Verstappen sluit toekomstig avontuur bij Ferrari niet uit: "Zeg nooit, nooit"

Antonelli en Ricciardo

Fisichella liet verder weten wie hij graag naast Russell ziet bij Mercedes vanaf 2025. "Daniel Ricciardo kan een goede vervanger zijn voor Lewis Hamilton bij Mercedes, omdat Mercedes een coureur nodig heeft met zijn ervaring. Daniel heeft tijd doorgebracht als derde coureur van Red Bull, waar hij het goed deed tot zijn ongeluk en polsblessure. Het is lastig om te voorspellen hoe zijn toekomst eruitziet." Naast Ricciardo wijst de man uit Rome ook naar Antonelli. "Ik denk dat Mercedes moet pushen voor Andrea Kimi Antonelli. Hij is een jonge coureur die dit jaar in F2 zal racen. Hij is zo snel en hij is al zo ontzettend goed. Ik zou hem daar graag zien."