Max Verstappen heeft zijn twijfels bij de F1 Academy. Volgens de drievoudig wereldkampioen moet het naar een hoger niveau getild worden, wil het zin hebben om een klasse te hebben voor vrouwelijke coureurs. Abbi Pulling is het niet eens met de Red Bull-rijder.

De F1 Academy werd eind 2022 opgericht als de vervanger van de failliete W Series en heeft nu het eerste jaar achter de rug. Marta García werd de kampioen van 2023. F1 Academy strijkt dit seizoen neer in Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi, allemaal in het voorprogramma van de Formule 1, en heeft de seizoensopener in Djedda er dus al op zitten. Pulling leidt de tussenstand na een tweede plaats en een overwinning. Alle tien Formule 1-teams steunen ook ieder een coureur in de F1 Academy dit jaar. Zo komt Pulling uit voor Alpine en de Nederlandse Emely de Heus voor Red Bull en Ford.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wie heeft de beste papieren voor het tweede Red Bull-zitje naast Verstappen in 2025

Vraagtekens bij aanpak

"Het is goed dat de Formule 1 nu extra aandacht heeft voor vrouwen in de autosport met F1 Academy," vertelde Verstappen bij De Limburger. "Al heb ik vraagtekens bij hoe ze het aanpakken. De auto's waar ze in rijden zijn veel te langzaam. Als je ze ooit in de Formule 1 wil krijgen, moet het écht naar een hoger niveau. Leuk en aardig dat er nu meiden gesponsord worden door Formule 1-teams, maar waar helpen we ze eigenlijk mee? Er is nu geen vervolgstap voor hen. Het gat naar een Formule 4-auto is bijvoorbeeld al te groot."

Iron Dames, de tak van het ondertussen welbekende Iron Lynx-team dat zich focust op vrouwelijke deelnemers, kondigde vandaag aan dat F1 Academy-titelkandidaat Doriane Pin en regerend kampioen García zullen uitkomen in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) dit seizoen en dus weldegelijk een volgende stap hebben kunnen zetten. Nadat García de F1 Academy-titel had veiliggesteld werd al bekend dat een FRECA-zitje voor haar bekostigd zou worden.

OOK INTERESSANT: Mercedes-dame Pin raakt F1 Academy-zege kwijt in Saoedi-Arabië vanwege blunder na finish

Oneens dat er geen vervolgstap is

"Ik mag Max wel," begon Pulling bij Mirror Sport. "Maar ik weet niet of hij weet dat de winnaar van vorig jaar naar de Formule Regional gaat en daar zal racen met Prema, dat vorig jaar het kampioenschap binnensleepte. Ik weet niet of hij weet dat dat een kans is die we krijgen als [F1 Academy-]kampioen. Ik ben het oneens met het punt dat er geen vervolgstap is. Ik denk graag dat als ik dit jaar het kampioenschap win, of wie dan ook, dat ze dan dezelfde prijs zouden krijgen, of misschien wel meer dan wat er vorig jaar gebeurde met Marta García."

Gerelateerd