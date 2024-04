Red Bull Racing heeft het meest gewilde stoeltje in de Formule 1 nog altijd in de aanbieding. Meerdere coureurs lijken kans te maken om in 2025 plaats te mogen nemen naast Max Verstappen, maar wie heeft de beste papieren? We zetten de kanshebbers op een rijtje.

De coureursmarkt in de Formule 1 is dit jaar vroeg opengebroken. Lewis Hamilton kondigde in de wintermaanden zijn zeer verrassende overstap naar Ferrari eind 2024 aan, terwijl Fernando Alonso eerder deze maand zijn handtekening zette onder een meerjarige contractverlenging bij Aston Martin. Met in totaal nog dertien plekjes te vergeven voor het seizoen van 2025, belooft het sowieso een zeer interessante en chaotische zomer te worden. Maar de meeste aandacht gaat uit naar wie het tweede Red Bull Racing-zitje naast Max Verstappen gaat bekleden in 2025. De Oostenrijkse grootmacht is momenteel bij uitstek het te kloppen team, en dus de gedroomde werkgever voor vrijwel alle coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Sergio Pérez

De grootse kanshebber om in 2025 bij Red Bull Racing te rijden, lijkt op dit moment Sergio Pérez. De 34-jarige Mexicaan is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van de formatie uit Milton Keynes, en is sterk aan de huidige campagne begonnen. Pérez kwam in de eerste vier races drie keer als tweede achter Verstappen over de streep, en doet daarmee precies wat Red Bull Racing van hem verwacht. Ook in de kwalificatie lijkt hij - vooralsnog - een stap richting de dominerende Nederlander te hebben gezet.

Ook zijn er meerdere signalen die erop wijzen dat het wel goed lijkt te zitten met de toekomst van Pérez. Red Bull-topman Helmut Marko liet recent optekenen de voorkeur te geven aan het verlengen van het contract van Pérez, al ziet hij een meerjarige deal niet zitten: "Als hij een contract voor twee jaar heeft, bestaat de kans dat hij verslapt." In die woorden lijkt direct wat wantrouwen te schuilen, maar ook Pérez zelf gaf onlangs aan op korte mijn duidelijkheid over zijn toekomst te zullen hebben. Er lijken dus in ieder geval al gesprekken gevoerd te worden.

Een andere naam die niet kan worden uitgesloten, is Carlos Sainz. De Ferrari-coureur moet eind dit seizoen bij zijn huidige werkgever vertrekken, en met de contractverlening van Fernando Alonso is de deur bij Aston Martin dicht. En aangezien McLaren de komende jaren over Lando Norris en Oscar Piastri beschikt, zullen de stoeltjes bij Mercedes en Red Bull Racing bij uitstek de voorkeur van de 29-jarige Spanjaard genieten. Mocht hij niet één van deze twee plekjes uit het vuur weten te slepen, kan hij namelijk niet anders dan een forse stap terug zetten op de grid.

In het geruchtencircuit wordt Sainz dan ook veelvuldig in verband gebracht met zowel Mercedes als Red Bull Racing. Onlangs kwam de berichtgeving naar buiten dat Sainz onderweg is naar Mercedes, maar dat beide kampen nog een paar details glad moeten strijken. Formule 1-verslaggever Lawrence Barretto meldde deze week echter ook dat Red Bull Racing gesprekken voert met het team van Sainz, en dat de Spanjaard "absoluut wordt overwogen voor 2025." Red Bull Racing zou alleen nog twijfels hebben over of hij een goede match is naast Verstappen. In 2015 waren de twee al eens teammaten bij Toro Rosso, en daar liepen de spanningen geregeld hoog op.

Yuki Tsunoda wordt ook gezien als een kanshebber. De 23-jarige Honda-protegé wordt al jaren gezien als groot talent, en ook voor hem is een overstap naar Aston Martin - dat vanaf 2026 in zee gaat met Honda - vooralsnog uitgesloten. Tsunoda verrijdt momenteel een sterk seizoen en weet teammaat Daniel Ricciardo vrij eenvoudig achter zich te houden, maar tegelijkertijd is hij bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van het zusterteam van Red Bull Racing, en honderd procent overtuigen heeft hij eigenlijk nog nooit weten te doen. Er klinken dan ook geluiden dat Tsunoda momenteel genoeg doet om zijn zitje bij Visa Cash App RB in 2025 te behouden, maar dat hij niet hoog op het lijstje van Red Bull Racing staat.

Daniel Ricciardo

Een veelgenoemde naam die steeds minder kans lijkt te maken, is die van Daniel Ricciardo. De 34-jarige coureur maakte halverwege het seizoen van 2023 plots zijn rentree in de Formule 1 bij Visa Cash App RB als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries, waarna hij zijn ambitie om zo snel mogelijk door te stomen naar Red Bull Racing - waar hij tussen 2014 en 2018 ook al reed - niet onder stoelen of banken stak. Ricciardo is echter zeer matig aan het huidige seizoen begonnen. Na vier races staat de teller qua WK-punten nog op nul, en qua snelheid moet hij het afleggen tegen Tsunoda. Geruchten doen dan ook de ronde dat Liam Lawson klaar staat om zijn zitje over te nemen, dus een promotie naar Red Bull Racing, lijkt op dit moment erg onwaarschijnlijk.

Liam Lawson

Diezelfde Liam Lawson is de laatste naam in dit lijstje. Lawson maakte tijdens het 2023-seizoen grote indruk als vervanger van de geblesseerde Ricciardo, die in Zandvoort een breuk in zijn hand opliep. De 22-jarige coureur maakte kans op een fulltime-zitje bij Visa Cash App RB voor dit seizoen, maar uiteindelijk werd de voorkeur aan het behouden van Tsunoda en Ricciardo gegeven. Lawson fungeert dit seizoen als reservecoureur van de Red Bull-teams, en wordt regelmatig genoemd als aanstaande vervanger van Ricciardo, als de Australiër niet snel gaat presteren. Dat hij in 2025 direct in een Red Bull wordt gezet lijkt onwaarschijnlijk vanwege de vele opties voor Red Bull Racing, maar het kan niet worden uitgesloten. Red Bull neemt immers wel vaker een risico door potentievolle coureurs bij de hoofdmacht te plaatsen.

Gerelateerd