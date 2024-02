De hele zaak rondom Christian Horner bij het team van Red Bull Racing begint bij aanstaande partner Ford voor steeds meer frustratie en ongeduld te zorgen. Afgelopen weekend is er door CEO Jim Farley van de autofabrikant zelfs een nieuwe brief gestuurd om het ongenoegen richting Red Bull duidelijk te maken.

Eerder bleek al dat de auto- en motorenfabrikant aan het hameren was op het zo snel en transparant mogelijk afronden van het onderzoek, zo wist Financial Times afgelopen week te melden. De krant wist te achterhalen dat Ford een privébrief richting Red Bull had gestuurd waarin men vroeg om zo eerlijk en open mogelijk te zijn wat betreft de beschuldigingen. Ford voerde de druk niet op richting een bepaalde beslissing, maar gaf wel aan dat het onderzoek serieus en snel behandeld moest worden. Saillant detail: Ford heeft nog altijd de mogelijkheid om de stekker uit de samenwerking vanaf 2026 te trekken, mocht de uitkomst niet bevallen.

Frustraties lopen op

Inmiddels zijn we alweer enkele dagen verder en blijkt het ongeduld bij Ford, dat vanaf 2026 met Red Bull in zee gaat voor het Red Bull Powertrains-project, steeds meer op te raken. Associated Press heeft een nieuwe brief vanuit CEO Farley richting Red Bull te weten onderscheppen en daaruit wordt al snel duidelijk dat men niet blij is met de gang van zaken. Hoewel Farley schrijft dat Ford vertrouwt op het eerlijke proces, lopen de irritaties nu wel op. Ford is volgens hem: "steeds gefrustreerder wegens het gebrek aan oplossing of een duidelijke indicatie wanneer er een eerlijke en rechtvaardige oplossing wordt verwacht."

Gebrek aan transparantie

Farley vervolgt in de onderschepte brief: "We zijn daarnaast ook gefrustreerd door het gebrek aan volledige transparantie richting ons, jullie bedrijfskantines, en kijken er naar uit om een volledig verslag van alle bevindingen te ontvangen." Duidelijk is dus dat Ford niet blij is met de huidige gang van zaken. Ze houden de deur echter wél open om snel met een oplossing te komen: "Mijn team en ik zijn op elk moment beschikbaar om de zaak te bespreken. We hopen op een oplossing waar we allemaal achter kunnen staan." Farley besluit de brief met de hoop op "snelle en serieuze aandacht voor de zaak". Verder wil Ford voorlopig geen commentaar geven op de brief.