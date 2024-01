Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 13:39

Eind december deed Alfa Romeo de wenkbrauwen optrekken door met een wel heel bijzondere naam te komen voor 2024: Stake F1 Team KICK Sauber in de volledigheid, waarbij KICK Sauber de korte variant is. Inmiddels is die naam weer aangepast naar Stake F1 Team en lijken we ook een glimp van de kleuren op te vangen.

In augustus 2022 besloot Alfa Romeo zich na het seizoen van 2023 terug te trekken uit de koningsklasse van de autosport. Dit kwam niet lang nadat Audi en Sauber een gloednieuwe samenwerking hadden aangekondigd. De Duitse autogigant zal vanaf 2026 de power units leveren aan het Zwitserse team. Omdat Alfa Romeo vanaf 2024 dus niet meer meedoet aan de Formule 1, heeft Sauber een nieuwe naam nodig. De keuze is uiteindelijk gevallen op Stake F1 Team.

Nieuw logo

Dat gebeurde dus na de nodige ophef, want de naam die daarvoor op de inschrijflijst van de Formule 1 stond, zorgde voor veel verbazing. Na een mysterieus statement en veel reacties op het internet, is de naam nu definitief. Op vrijdag werd overigens ineens het logo op de X-pagina van het team veranderd naar een logo met nieuwe kleuren: groen en zwart. Daar waar er al druk gespeculeerd werd over de mogelijke kleuren op de livery van Stake F1 Team, lijken de geruchten van een zwart met groene auto inderdaad bevestigd te worden.