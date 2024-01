Lars Leeftink

Maandag 1 januari 2024 10:18 - Laatste update: 10:30

Sauber, dat in 2024 niet meer samen zal werken met Alfa Romeo en vanaf 2026 een samenwerking aan zal gaan met Audi, heeft eindelijk de nieuwe teamnaam voor de seizoenen 2024 en 2025 onthuld: Stake F1 Team.

Sauber werkte sinds 2019 samen met Alfa Romeo, zonder extreem veel succes te hebben gehad. Het team werd achtste, achtste, negende, zesde en negende bij de constructeurs tijdens de afgelopen vijf seizoenen. Nadat duidelijk werd dat Sauber met Audi in zee zou gaan als in 2026 de nieuwe motorreglementen in F1 beginnen, was dit voor Alfa Romeo genoeg reden om daarvoor al te stoppen met de samenwerking. Voor nu gaat Alfa Romeo in 2024 niet in F1 actief zijn en gaat het zich op andere dingen focussen. Sauber moest daardoor in 2024 en 2025 met een andere teamnaam racen in F1.

Nieuwe teamnaam Sauber

Sauber, dat tussen het einde van het seizoen 2023 en dit moment op nieuwjaarsdag Stake F1 Team Kick Sauber als teamnaam had, was de afgelopen weken al behoorlijk aan het teasen. Nu heeft het team tijdens de eerste dag van 2024 de teamnaam voor het seizoen 2024 en 2025 officieel geopenbaard: Stake F1 Team. Geen Kick dus meer in de naam van het team, terwijl ook de naam van Sauber zelf ontbreekt.

Reactie Stake F1 Team

Alessandro Alunni Bravi, de Team Representative van Stake F1 Team, is blij met de teamnaam en kijkt uit naar 2024: "Vorig seizoen begon de Formule 1-reis van Stake en deze nieuwe rol is een natuurlijke en geweldige stap. Stake is er niet alleen in geslaagd om de groeiende fanbase van de Formule 1 aan te grijpen om haar eigen community te versterken, maar heeft ook een compleet nieuwe doelgroep kennis laten maken met de sport. De gehele Formule 1, niet alleen ons team, profiteert daarvan. 2024 wordt een nieuwe bladzijde en de kans om het beter te doen en verder te reiken. We kijken uit naar een nog spannendere kalender in het nieuwe seizoen."