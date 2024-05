Voormalig Red Bull-hoofdmonteur Lee Stevenson is vanaf dit seizoen te bewonderen in de kleuren van Kick Sauber. De Brit heeft zichzelf, naar eigen zeggen, met de overstap uit zijn comfortzone gehaald en bouwt samen met het team aan de lijn opwaarts.

De renstal uit Hinwil zit op dit moment in een echte tussenfase. Zo weet de renstal dat het vanaf 2026 als het team van Audi door het leven gaat, maar voorlopig moet het nog roeien met de riemen die het heeft onder de noemer Kick Sauber. Andreas Seidl (CEO Sauber Motorsport) is op de achtergrond hard aan het werk om het debuut in 2026 zo sterk mogelijk maken. Nico Hülkenberg zal vanaf 2025 voor het team rijden, maar het is nog altijd de vraag wie er naast hem in de tweede auto zal gaan zitten. Carlos Sainz lijkt nog altijd de beoogde coureur te zijn, maar de Spanjaard zou naar verluidt meerdere opties hebben.

Kick Sauber

Om het team naar succes te leiden is onder anderen ook Stevenson binnengehengeld. Eind maart kondigde de Brit zijn vertrek aan bij Red Bull Racing, nadat hij in 2006 aansloot bij de formatie uit Milton Keynes. Stevenson heeft de hoogtijdagen van Sebastian Vettel meegemaakt, maar ook de afkoelperiode daarna, vanaf 2014. Het intense kampioenschapsjaar van Max Verstappen was hij ook aanwezig in de pitbox, in de jaren daarna bekleedde hij meer een rol op de achtergrond. Vanaf dit seizoen is hij onderdeel van Kick Sauber en in die hoedanigheid laat hij zich ook op Instagram zien. "Het is een drukke maand geweest, maar wel één die me heeft uitgedaagd en ver buiten mijn comfortzone heeft gebracht. Ik heb van elke minuut genoten en kijk uit naar de toekomst", zo vertelt Stevenson.

