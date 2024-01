Vincent Bruins

Sauber onthulde op nieuwjaarsdag de nieuwe naam voor haar Formule 1-renstal: Stake F1 Team. Er zullen echter Grands Prix zijn, waaronder waarschijnlijk de wedstrijd op Zandvoort, waar deze naam niet gebruikt mag worden. De Zwitserse formatie zal in deze landen dus anders heten.

In augustus 2022 besloot Alfa Romeo, dat vanuit Hinwil werd gerund door Sauber, zich na het seizoen van 2023 terug te trekken uit de koningsklasse van de autosport. Dit kwam niet lang nadat Audi en Sauber een gloednieuwe samenwerking hadden aangekondigd. De Duitse autogigant zal vanaf 2026 de power units leveren aan het team dat ooit werd opgericht door Peter Sauber. Omdat Alfa Romeo vanaf 2024 dus niet meer meedoet aan de Formule 1, had Sauber een nieuwe naam nodig. De keuze viel op Stake F1 Team, terwijl de nieuwe bolide voor aankomend seizoen de KICK Sauber C44 zal heten. Kick is een andere grote sponsor van het team. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zullen net als in 2022 en 2023 ook dit jaar weer voor Sauber rijden.

Gokken verboden

De naam Stake F1 Team zal echter niet overal gebruikt mogen worden. Stake.com is namelijk een online casino en gokken is niet overal ter wereld legaal. De Formule 1 zal dit jaar een aantal landen bezoeken waar gokken verboden is en Stake zal daar dus ook geen reclame mogen maken. In Qatar is gokken illegaal en als je daar wel gokt, dan moet je drie maanden de cel in. Saoedi-Arabië volgt de wetten van de Islam en de Koran verbiedt gokken. Ook tijdens de Dutch Grand Prix kan het zijn dat Stake F1 Team als naam en Stake.com als sponsor niet zullen verschijnen. Gokken is hier wel legaal, maar vanaf 1 juli 2024 mag er geen reclame meer worden gemaakt voor online kansspelen tijdens evenementen en op televisie. Reclame voor online gokken wordt vanaf 1 juli 2025 compleet verboden in ons land. De verwachting is dat Kick de rol van hoofdsponsor zal overnemen van Stake. Kick is een streamingsplatform waar Stake weer deels eigenaar van is.