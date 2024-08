Valtteri Bottas zou al enige tijd als de grote favoriet gelden voor de positie bij Sauber naast Nico Hülkenberg in 2025. Tóch is het zeker nog geen uitgemaakte zaak dat de Fin ook volgend jaar in de koningsklasse actief zal zijn. Mattia Binotto zou namelijk serieus nadenken over het inpassen van een rookie.

Voorlopig is het smullen geblazen wat betreft Silly Season richting volgend seizoen. Na de aankondiging van Lewis Hamilton aan het begin van het jaar, is het balletje al snel gaan rollen met de stoelendans. We wisten vooraf al dat het een bewogen jaar ging worden met alle contracten die na 2024 afliepen en voorlopig stelt het allemaal nog niet teleur. Inmiddels zijn er na de aankondiging van Carlos Sainz bij Williams meer dan de helft van alle stoeltjes in de koningsklasse voor volgend seizoen bezet. Het betekent dat er nog vier gewilde plekken te vergeven zijn voor de grid van de Formule 1 volgend seizoen, waarbij er nog van alles mogelijk is.

Artikel gaat verder onder video

Sainz niet meer mogelijk

Bij Sauber, dat na 2026 verdergaat onder Audi, is het voorlopig nog niet zeker hoe het team voor volgend jaar eruit ziet. Hülkenberg is inmiddels alweer even bevestigd door het team, wat automatisch betekent dat huidige rijders Bottas en Zhou Guanyu niet allebei bij het team kunnen blijven. Sauber hoopte maar wat graag om Sainz in 2025 toe te voegen aan het team, maar inmiddels heeft hij dus getekend voor Williams. Het biedt automatisch mooie kansen voor Bottas, die door het team zeker als kandidaat wordt gezien voor 2025. Voor Zhou lijkt het doek te gaan vallen.

Rookie in Sauber?

Formu1a.uno weet nu echter te melden dat Binotto ook naar hele andere opties aan het kijken is dan Bottas. Volgens het medium is het namelijk niet uit te sluiten dat er nóg een rookie op de grid verschijnt naast Oliver Bearman en mogelijk Andrea Kimi Antonelli en Jack Doohan. Het gaat om de Braziliaanse Gabriel Bortoleto, die in de McLaren Academy rijdt en momenteel op een knappe tweede plaats in het Formule 2-kampioenschap staat. Binotto zou gecharmeerd zijn van de negentienjarige coureur uit São Paulo en hem zeker als optie zien om in 2025 een jaar in de koningsklasse te laten wennen richting het Audi-project van 2026. Ook Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en dus Bottas gelden als opties.

Gerelateerd