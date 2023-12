Vincent Bruins

Vrijdag 29 december 2023 18:26

Zhou Guanyu tekende eerder dit jaar een contractverlenging voor een extra seizoen in de Formule 1. Er waren geruchten dat hij vervangen zou worden bij Sauber, maar Zhou "doesn't give a sh*t" om deze geruchten, om zo zijn eigen woorden te gebruiken.

De Chinese coureur voegde zich bij Alfa Romeo in 2022, en een aantal fans suggereerden dat hij zijn zitje eerder gekocht dan verdiend had. Zhou scoorde echter meteen een punt in zijn debuut in Bahrein. Hij werd in beide seizoenen die hij tot nu toe heeft verreden, achttiende in het kampioenschap met zes punten. Het team uit Hinwil zal vanaf volgend jaar weer bekendstaan als Sauber nu Alfa Romeo zich teruggetrokken heeft. Er waren twijfels over wie de teamgenoot zou worden van Valtteri Bottas. Naar verluidt waren Felipe Drugovich en Théo Pourchaire ook nog kandidaten, maar daar zou volgens Zhou niks van waar zijn. Het was puur politiek en het uitwerken van de details waarom het wat langer duurde om de contractverlenging aan te kondigen. Deze aankondiging kwam vervolgens midden september.

Geruchten over Pérez en Alonso

"Het is politiek!", begon de 24-jarige uit Shanghai tegenover Motorsport.com. "Mensen zeiden dat Sergio [Pérez] met pensioen zou gaan tijdens de Mexicaanse GP, maar daar is niks mee gebeurd. Er zijn geruchten dat Fernando [Alonso] zijn stoeltje zou inwisselen [om bij Red Bull te gaan racen]. Te gek voor woorden. Ik begrijp eigenlijk meer van de media, zeker wanneer je andere coureurs hebt of media van het land waar de geruchten vandaan komen, en die zorgen ervoor dat je je druk gaat maken. Echter, van binnen weet je wat er gebeurt. En dan begrijp je ze wat makkelijker."

Vrij relaxed

Over de geruchten over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport zei Zhou: "Dat boeit me eerlijk gezegd geen reet! Het is net als al die andere gekke berichten, toen ik mijn eerste contract tekende. Ik had zoiets van: 'Ik laat het lekker gebeuren, ik zal ervoor zorgen dat ik mezelf bewijs op de baan en dat mensen respecteren waarom ik hier ben'. Alles is sindsdien prima gegaan. Ik ben gewoon vrij relaxed, maar het is eigenlijk wel heel grappig soms om die geruchten te zien, omdat je weet wat eraan zit te komen - je hebt het contract al ondertekend, maar nog steeds zijn er geruchten over andere mensen die je zitje gaan overnemen."