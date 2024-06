Het team van Kick Sauber heeft de parc fermé-regels verbroken bij de wagen van Zhou Guanyu. De afstelling van de wagen is namelijk aangepast en daardoor moet de Chinees starten vanuit de pitstraat.

Het team van Kick Sauber kwam al niet zo lekker voor de dag op de Red Bull Ring. Zo wist Valtteri Bottas niet verder te komen dan P18 en Zhou zette zijn Sauber op de laatste plek met een 1:06.061. Het team benadrukt dat het nog altijd bezig is met de huidige wagen en die van volgend jaar, totdat de renstal in 2026 overgaat in Audi, maar er gaan ook geluiden dat de renstal simpelweg even de tijd uitzit. Dat zou wel verklaren waarom de bolide steevast terug te vinden is in de achterste zone van de tijdenlijst.

Pitstraat

Zhou stond dus al achteraan en het team heeft ervoor gekozen om de afstelling te wijzigen. Daarmee verbreekt het team artikel 40.9b van het sportreglement. Het team heeft uiteraard toestemming gevraagd aan de FIA, voor de wijziging en het gevolg is dan om te starten vanuit de pitstraat.

Zhou Guanyu vangt de Grand Prix van Oostenrijk aan vanuit de pitstraat🇦🇹 #f1 #AUSTRIANGP pic.twitter.com/gXZTTXFWGk — GPFans NL (@GPFansNL) June 30, 2024

