Sauber Alfa Romeo bevestigt aanblijven Zhou in 2024

Remy Ramjiawan

Donderdag 14 september 2023 11:07 - Laatste update: 11:23

Het team van Sauber Alfa Romeo bevestigt dat Zhou Guanyu ook in 2024 bij de renstal uit Zwitserland zal blijven racen. De twee partijen moesten nog onderhandelen over een deal voor volgend seizoen, maar zijn eruit gekomen.

Over het zitje naast Valtteri Bottas bestonden nog enkele vraagtekens. Zo was het hoogst onzeker of de Chinese Zhou ook volgend seizoen naast de Fin zou uitkomen bij Sauber. Het team transformeert in 2026 naar het fabrieksteam van Audi en het lijkt erop dat de Duitse autofabrikant in ieder geval voor die periode zelf wil gaan uitmaken wie het in de auto zal gaan zetten.

Artikel gaat verder onder video

Verlenging tot en met 2024

Voor Zhou betekent de verlenging dat de Chinese coureur volgend jaar zijn thuis Grand Prix zal kunnen gaan rijden. Dat is in de afgelopen seizoenen nog niet gelukt en dat had alles te maken met de status van het land met betrekking tot covid. "Ben blij dat ik kan aankondigen dat ik doorga bij Sauber Alfa Romeo.Laten we blijven pushen om samen meer succes te behalen! Thuisrace, ik kom eraan", zo laat Zhou op X (voormalig Twitter) weten.

No.24 is here to stay for 2024. 🤝



We're delighted to announce that @ZhouGuanyu24 has extended his contract for another year and will continue racing for the team alongside @ValtteriBottas next season.



Let's go, Zhou! 🙌 #F1 pic.twitter.com/JIkF8YavBf — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) September 14, 2023

Pourchaire wederom reservecoureur

Dat Zhou ook volgend jaar voor het team rijdt, betekent dat Théo Pourchaire, momenteel klassementsleider in de Formule 2, wederom moet gaan uitkijken naar een rol als reservecoureur bij het team. Ook kan het team kiezen voor een uitleenbeurt naar een ander kampioenschap. Mick Schumacher was in 2020 de laatste coureur die na zijn Formule 2-titel de overstap naar de koningsklasse wist te maken. Oscar Piastri werd het seizoen daarna kampioen, maar maakte dit jaar pas zijn debuut bij McLaren en Felipe Drugovich pakte in 2022 het kampioenschap, maar ook hij moet zich neerleggen bij een reserverol bij Aston Martin.