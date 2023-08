Vincent Bruins

De Dutch Grand Prix afgelopen zondag was een ware klassieker, mede dankzij de regen die zorgde voor spektakel. Zhou Guanyu was een slachtoffer van de tweede stortbui. Hij bereikte de finish op Circuit Zandvoort niet en vertelde na afloop over zijn zware crash.

De coureur die middenin zijn tweede seizoen bij het door Sauber-gerunde team van Alfa Romeo zit, ving de race aan als vijftiende. Zhou maakte maar liefst dertien posities goed door als een van de eersten naar binnen te komen voor intermediates. Toen de baan weer was opgedroogd, wisselde hij naar mediums en werd links en rechts ingehaald door de andere coureurs op softs. Hij was al buiten de punten gevallen, toen hij op hoge snelheid aquaplaneerde richting de Tarzanbocht tijdens de tweede hevige bui. Gelukkig kwam de Chinees met de schrik vrij, maar het was wel een zware klap.

Heelhuids uitgestapt

"Ik ben eigenlijk ontzettend geschrokken van wat er is gebeurd," vertelde Zhou tegenover onder andere GPFans. "De regen kwam naar beneden, en ik denk dat ik de tweede auto was die door de zware regen moest achter Yuki [Tsunoda]. En ik aquaplaneerde gewoon rechtdoor op de laatste helft van het rechte stuk. Ik was totaal de controle kwijt, ik was als een passagier. Het was [een impact met de muur van] 19G, dus ik heb natuurlijk echt geluk dat ik heelhuids uit kon stappen. Ik denk dat we wel de goede beslissing hadden gemaakt om naar inters te gaan en we hadden toen prima pace, maar daarna stopte de regen. Eenmaal op slicks wisten we dat we niet de snelheid hadden om in de top tien te blijven."

Bottas geweigerd

Ook voor Valtteri Bottas zaten er geen punten in. Hij begon als achttiende en werd geklasseerd als veertiende. De Fin kwam niet aan het eind van de openingsronde naar binnen: "Nee, die gok hebben we niet genomen. Ik hoopte dat ik naar binnen had mogen komen, maar ik werd geweigerd, dus dat is iets om na te kijken." Zhou kon eerder de pitstraat in dan Bottas en wellicht wilde Alfa Romeo niet een 'double-stack' stop doen. "Ik denk dat we kansen hebben laten liggen. Ik vind dat ik meteen binnen had moeten komen, zelfs vóór de start al, maar het liep niet zoals gepland."