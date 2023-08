Vincent Bruins

Maandag 28 augustus 2023 19:14

Liam Lawson debuteerde afgelopen zondag in de Formule 1 tijdens de Dutch Grand Prix na slechts één vrije training en een kwalificatie achter de rug te hebben. Ondanks dat het onvoorspelbare, regenachtige weer zorgde voor een knotsgekke wedstrijd, liet hij zich niet gek maken. Hij reed foutloos naar de dertiende positie.

Lawson viel bij Scuderia AlphaTauri in voor Daniel Ricciardo die tijdens de tweede trainingssessie op vrijdag zijn middenhandsbeentje brak bij een crash in de Hugenholtzbocht. De Nieuw-Zeelander was al aanwezig op Circuit Zandvoort, omdat hij test- en reservecoureur is voor Red Bull Racing. Hij ving de race aan vanaf P19. Halverwege de openingsronde begon het te plenzen en dus kwam hij meteen binnen voor intermediates. Zandvoort heeft nogal een krappe pitstraat en Lawson moest wachten, totdat zijn pitcrew klaar was met de banden wisselen van teamgenoot Yuki Tsunoda. Daarbij hield hij Kevin Magnussen op en kreeg hij een tijdstraf van tien seconden. Verder bleef Lawson uit de problemen en hij wist als dertiende over de streep te komen, drie posities voor Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

Ontzettend veel geleerd

"Het was nogal een uitdaging," vertelde Lawson na afloop tegenover onder andere GPFans. "De omstandigheden waren compleet wisselvallig en richting de grid na de opwarmronde begon het te regenen. Dat gaf mij niet bepaald een lekker gevoel. Maar ik heb ontzettend veel geleerd. Mijn eerste stint was niet heel super. We verloren veel tijd met het wachten in de pitstraat en de tijdstraf. Dat hoort er nou eenmaal bij. In de tweede helft kwam ik een beetje in een ritme op de softs en in de schone lucht, en ook op de intermediates. Ik voelde me sowieso een stuk comfortabeler dan gisteren."

OOK INTERESSANT: AlphaTauri bevestigt Lawson als invaller voor Ricciardo vanaf GP Italië

GP Italië

"Er zijn zeker dingen die ik beter had kunnen doen, maar over het algemeen ben ik tevreden," vervolgde de Kiwi die had genoten van zijn gevecht met Charles Leclerc, voordat de Ferrari-coureur uitviel vanwege een kapotte vloer. "Het was mooi om die ervaring op te doen. Ik denk dat ik verder al wat ervaring had in bepaalde situaties tijdens de race: meerdere pitstops, zij-aan-zij vechten, van regen naar droog, maar het waren goede leermomenten." Lawson rijdt normaal gesproken in de Super Formula in Japan waar pitstops en regenraces zeker niet ongewoon zijn. Op de vraag of hij ook aankomend weekend instapt bij AlphaTauri tijdens de Italiaanse Grand Prix, kon hij op de zondag nog geen antwoord op geven, maar eerder vandaag bevestigde het team uit Faenza dat Lawson op Monza in actie zal komen.