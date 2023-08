Vincent Bruins

Maandag 28 augustus 2023 17:43 - Laatste update: 17:57

Scuderia AlphaTauri heeft bevestigd dat Liam Lawson ook tijdens de Italiaanse Grand Prix zal invallen voor Daniel Ricciardo. De wedstrijd op Autodromo Nazionale Monza staat aankomend weekend al op de planning. Zolang de Australiër nog niet hersteld is, zal Lawson de teamgenoot van Yuki Tsunoda blijven.

Ricciardo brak tijdens de tweede vrije training op Circuit Zandvoort zijn middenhandsbeentje bij een crash in de Hugenholtzbocht. De Australiër moest noodgedwongen de Dutch Grand Prix overslaan en dus werd Lawson opgetrommeld. De Nieuw-Zeelander was al aanwezig in de badplaats, omdat hij ook de test- en reservecoureur is van Red Bull Racing. Na slechts één vrije training en een kwalificatie maakte hij zijn Formule 1-debuut in de race van zondag. Lawson ving de wedstrijd aan vanaf de negentiende positie, overleefde de twee stortbuien en kwam als dertiende over de streep, drie plekjes voor Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

Statement AlphaTauri

"We zijn verheugd dat Daniels operatie voorspoedig is verlopen en dat hij nu aan het herstellen is," liet het team uit Faenza weten. "We hopen dat we hem gauw weer terug op de baan zien, maar totdat hij weer helemaal fit is, kunnen we bevestigen dat Liam, die het goed heeft gedaan in lastige omstandigheden in Zandvoort, naast Yuki zal blijven racen, beginnend met onze thuisrace dit weekend in Monza."