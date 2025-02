Red Bull heeft Max Verstappen aangekondigd als de nieuwe wereldwijde ambassadeur van AlphaTauri, het luxe kledingmerk van de Oostenrijkse grootmacht. De viervoudig wereldkampioen laat verder weten relaxed aan het F1-seizoen van 2025 te beginnen.

AlphaTauri werd in 2016 opgericht en kwam twee jaar later met haar eerste kledinglijn. Het merk ontwikkelt daarnaast eigen textieltechnologieën, zoals Taurex, en vraagt daar patent op aan. Formule 1-fans zullen AlphaTauri echter vooral kennen als het zusterteam van Red Bull Racing. Toro Rosso werd voor 2020 omgedoopt tot Scuderia AlphaTauri en onder deze naam won het de Grand Prix van Italië op Monza met Pierre Gasly. De Fransman stond een later jaar in 2021 opnieuw op het podium in Azerbeidzjan. Nyck de Vries reed in 2023 voor de in Faenza gebaseerde renstal. Er zijn ondertussen alweer twee naamsveranderingen geweest. Vorig jaar stond het team bekend als VCARB en vanaf aankomend seizoen als Racing Bulls.

Perfect voor levensstijl Verstappen

"Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen met AlphaTauri", liet Verstappen weten in een persbericht, geciteerd door Verstappen.com. "Hun toewijding om stijl te combineren met functionaliteit past perfect bij mijn levensstijl, zowel op als naast het circuit."

"Vier wereldtitels winnen was een droom", voegde hij toe in een exclusief interview. "Meer dan een droom, zou ik zeggen. Ik ben ontspannen, ik kijk er gewoon naar uit om te zien hoe competitief we dit jaar kunnen zijn. Zodra je je weet hoe competitief je bent, stel je een eerste doel, maar dat is te vroeg om te zeggen. Ik ben enthousiast om met een nieuwe teamgenoot te werken, Liam [Lawson]. Ik denk dat het hele team enthousiast is en uitkijkt naar dit seizoen. Vorig jaar was soms uitdagend. Natuurlijk hebben we veel goede momenten gehad, maar ook een paar moeilijke momenten. Ik hoop dat we wat stabieler en wat allrounder kunnen zijn in het seizoen 2025."

