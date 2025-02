Williams heeft een wereldkampioen aan de haak geslagen. Jacques Villeneuve heeft een contract aangeboden gekregen om ambassadeur van het Formule 1-team te worden. De 53-jarige Canadees kijkt ernaar uit om opnieuw deel uit te maken van de Williams-familie.

Villeneuve werd kampioen in de IndyCar en was tevens de winnaar van de Indianapolis 500 in 1995. Het leverde hem een zitje op bij Williams als opvolger van David Coulthard. Hij werd niet als titelkandidaat gezien, ondanks dat hij voor het beste team op de grid uitkwam, maar hij versloeg Damon Hill voor de pole position tijdens de 1996-seizoensopener in Australië. Villeneuve ging op jacht naar de zege, maar moest vier ronden voor de finish de leiding opgeven aan Hill vanwege een olielek. Hill slaagde erin kampioen te worden, maar Villeneuve hield de titelstrijd tot de laatste race in Japan vol. Een jaar later pakte Villeneuve wél het kampioenschap na dat welbekende gevecht met Michael Schumacher op het circuit van Jerez.

Villeneuve terug bij Williams

Na een teleurstellend 1998 stapte Villeneuve over naar het debuterende BAR, waar hij slechts twee podiums zou scoren in vijf jaar tijd. Hij stond in 2004 een jaar langs de zijlijn als reservecoureur van Renault, totdat hij voor de laatste drie Grands Prix van dat seizoen werd opgeroepen om Jarno Trulli te vervangen. Villeneuve bracht daarna nog anderhalf jaar door bij Sauber met weinig succes.

Na de Formule 1 probeerde Villeneuve allerlei verschillende klasses uit, zoals NASCAR, de Formule E, Le Mans en rallycross. Inmiddels zien we hem steeds minder vaak achter het stuur van een raceauto en nu heeft hij een ambassadeursrol aangenomen bij Williams. "Williams heeft een cruciale rol gespeeld in mijn leven, gevuld met mooie herinneringen. Ik ben verheugd om weer deel uit te maken van de familie, en om te helpen de geschiedenis van het team te vieren naast het steunen van zijn toekomst", vertelde Villeneuve.

Jenson Button, die in 2000 bij Williams debuteerde, en Brits GT- en W Series-kampioen Jamie Chadwick blijven als ambassadeurs. "Het is een privilege om Jenson, Jacques en Jamie bij het team te hebben voor 2025", zei teambaas James Vowles. "Samen vertegenwoordigen ze perfect dit iconische team: de geschiedenis die we hebben geschreven, onze trotse traditie om te investeren in toekomstige kampioenen en de toegang tot de autosport te vergroten, evenals onze ambitie en vastberadenheid om opnieuw geschiedenis te schrijven."

