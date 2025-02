Carlos Sainz start vanaf dit seizoen bij het team van Williams nadat hij bij Ferrari vervangen werd door Lewis Hamilton. Voor de Spanjaard lijkt het een achteruitgang, maar hij vertelt waarom hij 'verliefd' is geworden op het team waar hij dit jaar aan de slag gaat.

Aan het begin van het jaar 2024 werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. De stoeltjes begonnen echter steeds meer gevuld te raken richting volgend seizoen en de opties werden minder en minder.

Uiteindelijk viel de keuze op het team van Williams, waardoor Sainz toch een flinke achteruitgang op de grid lijkt te maken. Iets waar hij op het begin van zijn zoektocht naar een nieuw stoeltje ook veel mee bezig was: "Aan het begin, toen ik zo'n belangrijke beslissing moest nemen, was ik ontzettend gefocust op welk team sneller zou zijn in 2025. Wie meer downforce zou genereren en meer dingen zou vinden die ze sneller zou maken. Uiteindelijk realiseerde ik dat mijn beslissing gebaseerd moest zijn op twee dingen: het project en de mensen. Toen ik meer gesprekken voerde met James, realiseerde ik me dat ze met een sterk project bezig zijn hier bij Williams", citeert RaceFans de Spanjaard.

Sainz vervolgt: "Het is een visie die mij meteen vanaf het begin verliefd heeft gemaakt op het project. Het ding waar ik nog het meest van onder de indruk was, is hoe gemotiveerd iedereen was. Zelfs aan het einde van een jaar waarin men door een hoop lastige races is gekomen. Er werd hard gewerkt op de fabriek en op het circuit om de auto's weer op de grid te krijgen na een paar crashes. De mensen waren ontzettend enthousiast en gemotiveerd om er doorheen te werken. Ik zag overal lachende gezichten. Mensen die mee willen doen en samenwerken. Daar was ik ontzettend van onder de indruk."

