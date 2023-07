Vincent Bruins

Dinsdag 25 juli 2023 19:13

Het door Sauber-gerunde team van Alfa Romeo maakte afgelopen weekend haar beste zaterdag in de Formule 1 mee sinds 2012. Zhou Guanyu en Valtteri Bottas kwalificeerden zich namelijk als vijfde en zevende, respectievelijk, voor de Grand Prix van Hongarije. De eerstgenoemde had echter een rampzalige start en de Zwitserse renstal verliet de Hungaroring zonder een punt te hebben gescoord.

Zhou viel door zijn slechte start terug van P5 naar achteraan het veld. Voor het doven van de lichten maakte de Chinese coureur via de boardradio al duidelijk dat er problemen waren: "Ik heb een probleem. Ik heb geen f***ing toeren. Wat de f***, man. Geen toeren." Hij raakte vervolgens de AlphaTauri van Daniel Ricciardo in de eerste bocht wat er voor zorgde dat de Alpines elkaar uitschakelden. "Heb ik schade aan de voorvleugel? En check mijn motor, want er klopt iets niet," ging Zhou verder over de radio.

Artikel gaat verder onder video

Nul vermogen

Zhou legde na afloop van de wedstrijd nabij Boedapest uit wat er bij de start gebeurde: "Ik wil er niet teveel over zeggen. Maar ik hield de toeren stabiel en toen vier van de lichten brandden, moest ik vol gasgeven, omdat ik geen reactie kreeg van de motor. Toen de lichten uitgingen, had ik nul vermogen, dus moest ik handmatig van mijn plek zien te komen met het loslaten van de koppeling en alles. Ik ben natuurlijk heel teleurgesteld, en we moeten zien wat er is gebeurd, want er ging iets fout." Over de crash bij de start vertelde de 24-jarige uit Shanghai tegenover de aanwezige media: "Ik zat in de vuile lucht voor de remzone en iedereen zat vervolgens op een kluitje. Ik kon niet echt verder afremmen, omdat een voorwiel blokkeerde." Zhou kreeg een tijdstraf van vijf seconden en twee penaltypunten aan zijn broek.

OOK INTERESSANT: Alfa Romeo onthult speciale kleurstelling voor Grand Prix van België

Failsafe

Alfa Romeo kon na de race een verklaring geven voor de slechte start van Zhou: "Startend vanaf de vijfde positie had hij een probleem met de strategie van het remsysteem wat een failsafe veroorzaakte in de motor met een rampzalige start van de race tot gevolg. Hij verloor belangrijke posities in de openingsronde en kreeg een tijdstraf van vijf seconden na ongelukkig contact met Daniel Ricciardo, voordat hij als zestiende over de streep kwam. De situatie had uiteindelijk ook impact op zijn teamgenoot, Valtteri Bottas, die plaatsen verloor, omdat hij Zhou voor zijn neus moest ontwijken. Hij vocht hard om weer terug te komen door het veld en finishte als twaalfde."