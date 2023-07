Alfa Romeo onthult speciale kleurstelling voor Grand Prix van België

Vincent Bruins

Het door Sauber-gerunde team van Alfa Romeo zal aankomend weekend op Circuit de Spa-Francorchamps rijden met een speciale kleurstelling. Hiermee viert de renstal uit Zwitserland tijdens de Grand Prix van België haar samenwerking met streamingsplatform Kick.

Alfa Romeo staat momenteel negende in het constructeurskampioenschap met negen punten. Ze strijden met Williams en Haas om de zevende positie in de tussenstand. Valtteri Bottas scoorde vier punten in Bahrein en één in Canada, terwijl Zhou Guanyu tweemaal negende werd in Australië en Spanje, wat goed is voor een totaal van vier punten. Beide coureurs kwalificeerden zich afgelopen weekend in de top tien voor de Grand Prix van Hongarije, maar ze gingen uiteindelijk toch zonder punten naar huis.

Felle groene kleur

De samenwerking met Kick werd aan het begin van dit jaar aangekondigd, nadat het streamingsplatform rond dezelfde tijd gelanceerd werd. Na zeven maanden heeft het al meer dan 14 miljoen geregistreerde gebruikers. Kick is daarnaast ook de hoofdsponsor geworden van het Esports-team van Alfa Romeo dat deelneemt aan het officiële F1 Esports Pro-kampioenschap. De felle groene kleur in de speciale livery staat centraal op de C43-bolide en dat past bij de filosofie van Kick, volgens Alessandro Alunni Bravi.

Anders en opvallend

"Kick heeft vanaf haar oprichting de markt opgeschud en de kleurstelling die ze voor ons voor Spa hebben gecreëerd, past bij deze filosofie," aldus Sauber-manager Alunni Bravi. "Het is anders, het is opvallend, het is iets dat is ontworpen om anders te zijn en aandacht te trekken. Hun focus op creators, wat heel duidelijk tot uiting komt in de kleurstelling van de auto zelf, verschilt niet veel van hoe we als team te werk gaan: onze kracht, en de kracht van het streamingsplatform, zijn slechts zo groot als die van degenen die eraan bijdragen. In ons geval zijn dat onze teamleden op het circuit en thuis."